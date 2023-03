Im letzten Spiel der Fußball-Oberligagruppe Süd gilt es für den SV Morlautern, noch einmal wichtige Punkte im Hinblick auf die dann folgende Abstiegsrunde zu bunkern. Aber die Aufgabe ist alles andere als leicht. Empfängt das Team von Trainer Daniel Graf doch am Sonntag (15.30 Uhr) eine der Topmannschaften der Liga, den TuS Mechtersheim.

Für den Morlauterer Coach ist Mechtersheim zwar, was das Spielerische angeht, nicht die beste Elf der Liga, sondern die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Doch als „Gesamtpaket“ gesehen, also mit Blick auch auf das taktische Vermögen, die läuferischen Qualitäten und die Erfahrung, sieht er im TuS die stärkste Mannschaft der Oberliga. Diese Einschätzung spiegelt sich in der eindrucksvollen Erfolgsserie der Mechtersheimer wider. So sind diese seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Ihre bisher letzte Niederlage kassierten sie im vergangenen September, als sie sich beim FV Diefflen mit 1:3 geschlagen geben mussten. Danach gelangen ihnen sechs Siege, und zweimal – gegen den 1. FCK II und den FK Pirmasens – spielten sie unentschieden.

In der Tabelle rangiert der TuS punktgleich mit dem Spitzenreiter, dem FCK II, auf dem zweiten Platz. Im Gegensatz zum SV Morlautern wird der TuS nach dem Abschluss der Gruppenspiele in der Meisterrunde um Titel und Aufstieg in die Regionalliga spielen. Aber auch wenn sich die Wege der beiden Mannschaften trennen werden, geht es für beide am Samstag um wichtige Punkte. Die Rollen sind in diesem Duell klar verteilt. So fällt die des Außenseiters den Morlauterern zu, die „gut damit leben“ könnten, wenn für sie gegen den TuS nicht drei, sondern nur ein Punkt herausspringen sollte. „Für uns wäre das ein Bonuspunkt“, sagt Graf.

Im Hinspiel wäre seiner Truppe fast ein Remis gelungen. Da lieferten seine Schützlinge den Mechtersheimern eine wahre Abwehrschlacht, wurden dann aber in der 90. Minute um den Lohn ihrer Mühen gebracht. Durch einen Freistoß kassierten sie den entscheidenden Gegentreffer und verloren 0:1. „Das war sehr bitter“, erinnert sich Daniel Graf an diese Partie und hofft auf mehr Spielglück im zweiten Aufeinandertreffen. Seine Mannschaft werde alles daransetzen, so der Coach, um den favorisierten Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Trotzen die Morlauterer dem TuS ein Unentschieden ab, wäre das zum einen für ihren Kontostand, der in diesem Falle auf 19 Punkte anwachsen würde, und zum anderen für ihr Selbstvertrauen angesichts der dann auf sie wartenden schwierigen Aufgaben in der Abstiegsrunde gut.