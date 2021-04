Die Außensanierung der Feuerwache ist so gut wie abgeschlossen. Die Fenster sind ausgetauscht, der Beton und das Dach sind saniert. Damit die Feuerwehr trotz Baustelle jederzeit ausrücken konnte, war einiges an Planung notwendig.

Die Feuerwache ist rund 40 Jahre alt, eine Sanierung des Gebäudes sei dringend erforderlich gewesen, schildert Rüdiger Seifts, Abteilungsleiter Technik, Aus- und Fortbildung. Die Fenster des Gebäudes waren nicht isoliert, das Dach defekt – rund 100 undichte Stellen habe man im Lauf der Jahre entdeckt, schildert Feuerwehrmann Andreas Burchert, zuständig für die Sachbearbeitung Technik. Ein Blick an die Decke im Besprechungszimmer zeigt, wo sich das Wasser im Lauf der Zeit durchgedrückt hat, die braunen Spuren sind deutlich zu erkennen.

Optik stark geändert

Das Bild der Feuerwache von Außen hat sich in den vergangenen Monaten deutlich gewandelt: Die vormals grünen Fenster sind durch graue ersetzt worden. Der Beton der Fassade wurde saniert und das Dach abgedichtet und gedämmt. Die Wirkung der Dämmung sei deutlich zu spüren, das Gebäude lasse sich wesentlich besser heizen, berichtet Burchert. Das Dach wurde mit einer Photovoltaikanlage versehen. Was noch aussteht, sind die Tore, die erinnern mit ihrer grünen Farbe noch an die Zeit vor der Sanierung. Sie sollen in diesem Jahr überarbeitet werden und dann in klassischem Feuerwehrrot erstrahlen.

Sanierung in zwei Bauabschnitten

Die Außensanierung der Feuerwache sei in zwei Bauabschnitten erfolgt, schildern Nadine Weber und Stefanie Pauli vom Referat für Gebäudewirtschaft der Stadt Kaiserslautern. Im Herbst 2017 sei der Werkstatttrakt saniert worden, im Herbst 2019 haben die Arbeiten am Hauptgebäude der Feuerwache begonnen. Die Kosten von 2,7 Millionen Euro seien zu 90 Prozent vom Bund im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms übernommen worden.

Sowohl für die Wehr als auch die beteiligten Baufirmen habe das einiges an Planungsarbeit bedeutet, schildert Seifts. „Wir müssen teilweise innerhalb von 30 Sekunden ausrücken können, da ist keine Zeit, dass eine Baufirma schnell einen LKW zur Seite fährt“, berichtet er. Zudem müsse die Wehr rund um die Uhr einsatzbereit sein. Damit die Fahrzeuge jederzeit einsatzbereit gewesen seien, habe genau festgelegt werden müssen, wann Material geliefert oder abgeholt werden konnte und wo die dazu notwendigen Fahrzeuge abgestellt werden konnten. Nach leichten Startschwierigkeiten habe sich das gut eingespielt.

Eine besondere Herausforderung sei der Aufzug der Dachdecker gewesen, mit dem das Material auf das Dach gebracht werde. Dieser habe so platziert werden müssen, dass die Feuerwehrautos ungehindert ausrücken konnten.

Übung am Gerüst

Die Gelegenheit beim Schopf ergriffen haben die Höhenretter: Sie konnten nach Absprache mit der zuständigen Firma das Gerüst, mit dem das Gebäude umgeben war, zur Übung nutzen, berichtet Seifts.

Das Gerüst ist mittlerweile abgebaut, der Betrieb läuft wieder normal. Mit der Außensanierung sei man sehr zufrieden, die sei wirklich schön geworden, findet Seifts. Doch im Innern des Gebäudes liege nach wie vor einiges im Argen, etwa in den Bädern. Die seien nach 40 Jahren voller Schimmel und müssten dringend saniert werden.

Einwurf: Sanierungsbedarf im Innern

Außen hui und Innen ... ist die Feuerwache immer noch 40 Jahre alt. Dass das Gebäude von Außen saniert wurde, war dringend notwendig. Die Zeiten, in denen Eimer aufgestellt werden mussten, weil es von der Decke tropfte, sind glücklicherweise vorbei. Doch die vergangenen Jahrzehnte sind auch im Innern des Gebäudes deutlich zu erkennen. Die braunen Flecken an der Decke, wo sich das Wasser durchgedrückt hat, mögen eher kosmetischer Natur sein. Der Schimmel in den Bädern ist es nicht. Hier ist die Stadt gefragt, zügig Abhilfe zu schaffen. Sie muss dafür sorgen, dass die Menschen, die in ihrem Auftrag dort arbeiten, ein hygienisch einwandfreies Umfeld vorfinden.