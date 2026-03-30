Eine Gitarre kann ein Orchester sein, kann hineinleuchten in jeden Winkel klanglicher Welten und Kulturen. Wie in Attila Vurals Spiel, der zu Gast in Rockenhausen war.

Das Publikum war nur klein, füllte den Saal des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni gerade mal zur Hälfte. Umso größer und lauter der anhaltende Beifall nach weit über zwei Stunden Musik mit 23 Stücken auf der Setliste und drei Zugaben, um die sich der Mann mit dem Hut und dem Pat-Metheny-T-Shirt nicht lange bitten ließ.

Weit ist das Panorama der Möglichkeiten des 53-Jährigen aus dem Schweizer Kanton Zürich. Er kann seine Gitarre in komplexen Zupf-Arrangements singen lassen, zart und balladesk, voluminös und impulsiv – oder in druckvollem Strumming die Kraft einer ganzen Rockband entfalten, mit pulsierenden Beats, klaren Basslinien, aus Akkordmustern fein gewobenen Melodien – plus Schlagzeug-Einlagen mit dem Gitarrenkorpus als Drumset.

Ständig auf der Suche

Doch das ist noch nicht alles. Als Schüler Claus Boesser-Ferraris, bekannt für seine Experimente und Geräuscherkundungen an der Gitarre, ist Vural beständig auf der Suche nach Erweiterungen der klanglichen Möglichkeiten seines Instrumentes. Da werden Läufe über das Griffbrett hinweg getippt statt gezupft, der Handrücken lässt Glissandi auf- und abrauschen, da wird mitten im Spiel eine Saite heruntergestimmt, gekreuzte Saiten lassen es kräftig scheppern, die angefeuchtete Fingerspitze destilliert Quietschgeräusche aus der Gitarrendecke, auch das Kratzen auf den geriffelten Basssaiten darf nicht fehlen. All das wird auch immer wieder mal genutzt für kauzige Gags, die beim Publikum gut ankommen. Doch bleiben diese Elemente präzise eingebunden in die Klangbilder und in die druckvollen Rhythmen von Vurals Spiel, die einen großen Teil von dessen Wirkung ausmachen. Denn diese Musik ist in all ihrer Vielgestaltigkeit und Komplexität erdverbunden, eingängig, transparent.

Immer nah und wurzelhaft ist der Blues. Nicht zufällig nennt Vural die vielseitige Blues-Legende Clarence „Gatemouth“ Brown (1924-2005) als seinen Lieblingsmusiker und spielt sein „Dollar got the Blues“ in einer Version, die den grollenden, ranzigen Sound dieser Musik in all ihrer Erdigkeit aufnimmt. Der Geist des Blues bleibt in vielem, was Vural spielt, fühlbar, auch wenn ganz anderes zur Sprache zu kommen scheint, prägt er doch ihre Vitalität und Lebensnähe, ihre Atmosphären.

Finaler Furor

Viel sehr Eigenes ist zu hören, klangschön fesselnde Stücke wie das flirrende „Constantinople“, druckvoll pulsierende Songs wie das ausladende „Indeed a World“, mit dem Vural gleich zum Einstieg auftrumpft bis hinein in einen finalen Furor, der aus Arpeggien gewobene Klangzauber von „Blonde in China“ mit seinen Anklängen fernöstlicher Harmonien. Dazwischen eingestreut Coverstücke, mit denen sich Vural seinen ganz eigenen Reim macht auf Klassiker wie „Samba pa ti“ von Santana, Robert Flacks unvergessenen Welthit „Killing me softly“, „Fast Car“ von Traci Chapman oder „Sound of Silence“ von Simon und Garfunkel, dichte träumerische Ruhepunkte, fein ausgemalt – oder den U2-Hit „With or without You“ mit tickendem Einstieg und der späteren wilden Hommage an den kristallinen Gitarrensound von U2-Gitarrist The Edge. Auch einen bedeutenden Schweizer Beitrag zur Rockgeschichte greift Vural schmunzelnd auf: „Smoke on the water“ von Deep Purple, komponiert am Genfer See – und schmunzelnd fügt Vural an, dass das doch passe zu einem Ort wie Rockenhausen, der den Rock schon im Namen hat.

Bemerkenswert das Instrumentarium Vurals, denn außer seiner sechssaitigen traditionellen Steelstring spielt er auch auf einer Doppelhalsgitarre, die eine nur halb bundierte siebensaitige Gitarre mit doppelter D-Saite mit einer Ukulele ohne Bünde verbindet – und es ist erstaunlich, wie es dem Schweizer gelingt, beide Aspekte dieses Instrumentes stimmig miteinander zu verbinden. Ein Manko: Vural verfügt nicht eben über das Organ eines Kammersängers, seine stimmlichen Möglichkeiten sind eher begrenzt, und doch gelingt es ihm durchaus, auch hier authentisch zu klingen, vor allem, wenn er den Blues richtig grollen lässt.

Ein feiner kurzweiliger Abend bei ROK-Music – der so viel mehr Zulauf verdient gehabt hätte.