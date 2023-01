Die Polizei hat am Montag einen 29-Jährigen vorübergehend festgenommen, weil er in der Zollamtstraße einen Mann attackiert hatte. Laut Polizeibericht sprach der Verdächtige einen 30-Jährigen am Vormittag im Bereich eines Lebensmitteldiscounters auf dem Gehweg an. Dann schlug er plötzlich zu und stieß den Passanten. Einen Sturz auf die Fahrbahn und vor ein fahrendes Auto konnte der Angegriffene gerade noch verhindern, teilt die Polizei weiter mit. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen fest. Sein aggressives Verhalten und weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass er unter Drogeneinfluss stand. Dem Verdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den restlichen Tag und die darauffolgende Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise die unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen genommen werden.