Eine Eröffnung der anderen Art: Open air im idyllischen Innenhof des Kaiserslauterer Kulturzentrums Kammgarn startete am Donnerstagabend die 25. Jubiläumsausgabe des International Jazzfestivals – Sonnenuntergang hinter den Baumwipfeln inklusive.

Bestens dazu passte die warme, dunkel timbrierte Stimme der Sängerin Malia, mit der die dreitägige Konzertserie begann. Atmosphärisch hallten ihre Songs, begleitet von der Gitarre, in den abendlichen Himmel. Nach beeindruckend kurzer Umbaupause setzte ein sichtlich gut gelaunter und spielfreudiger Wolfgang Haffner im Quintett den Abend fort. Fließender, eleganter Fusionjazz mit angesagten Anleihen an Trance, Drum ’n’ Bass und Electronica strömte zunächst unter die rund 170 Hörer im voll besetzten Kulturgarten. Aber auch Ausflüge in den Tango wagte der sympathische fränkische Schlagzeuger mit seinen Musikern. Für ihn war es der erste Auftritt nach dem Lockdown, der ihn und seine Band eine Tour um die Welt gekostet hatte. Wie Malia zuvor, erntete auch Haffner begeisterten Applaus. Ausgebucht wie diese stimmungsvolle Eröffnung ist der zweite Tag des Festivals, der Freitag, mit den Jazzbrüdern Kühn und Tini Thomsen. Für das Festivalfinale mit Nik Bärtschs Ronin und der Gruppe Der weise Panda am Samstag gibt es dagegen derzeit noch Karten (www.kammgarn.de).