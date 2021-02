„Wenigstens einmal pro Tag kurz „außer Puste“ kommen, ist ein ganz wichtiger Bewegungstipp. Das kann Treppensteigen sein, oder mehrere Male vom Stuhl aufstehen oder mit den Kindern „Kopf, Schulter, Knie und Fuß“ singen und tanzen.

Die Lunge alleine kann nicht schnaufen. Sie ist abhängig von der Unterstützung der umliegenden Muskulatur. Wichtigster Motor ist dabei das Zwerchfell, das sich im Brustkorb aufgespannt nach oben und unten bewegt. Bewegen wir uns ausreichend, dann ist jede Form von Belastung auch gleichzeitig ein gutes Atemtraining. Bei kaum stattfindender Bewegung werden die unteren Lungenabschnitte nicht mehr gut belüftet und sind damit anfälliger für Entzündungen. Hier können einfache Atemübungen, die sogar Spaß machen, Abhilfe schaffen.

Wer die Atemhilfsmuskulatur mit Kindern oder Senioren ganz gezielt trainieren möchte, kann dies mit Hilfsmitteln wie Taschentüchern, Watte und Wasserfarben tun.

Gegen ein Taschentuch zu pusten, geht am einfachsten. Achte dabei darauf, dass Du versuchst, gleichmäßig und lange die Luft auszupusten. Drei bis fünf Wiederholungen reichen völlig aus.

„Watte pusten“ macht zu zweit am meisten Spaß. Du knüllst Watte zu kleinen Bällchen und pustest die Bälle entlang des Küchentischs. Varianten sind: Wettrennen oder im Slalom die Wattebällchen pusten, mit und ohne Strohhalm.

Auch Wasserfarben lassen sich entlang eines Blattes pusten. Dabei kommen einzigartige Kunstwerke heraus.

Bewegungstipps

Wie lässt sich Bewegung in den Alltag integrieren, möglichst so, dass es auch noch Spaß macht? Jennifer Höning und Arice Sapountsis, die Bewegungsmanagerinnen der Initiative Land in Bewegung (land-in-bewegung.rlp.de), zuständig für die Stadt beziehungsweise den Kreis Kaiserslautern, geben dazu in der RHEINPFALZ Tipps.