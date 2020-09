Die traditionelle September-Aktion der Offenen Ateliers findet trotz Corona statt. Auch wenn nicht alle räumlichen Bedingungen geeignet sind − und sich keine brisante Existenzfrage unter hauptberuflich freischaffenden Künstlern dadurch auflöst. Ein Atelierbesuch vorab. Zu Gast bei Edelgard Lösch in Steinwenden.

Die Ateliers stehen an den beiden übernächsten Wochenenden offen, am 19./20. und am 26./27. September. Diesmal freuen sich 17 Maler, Grafiker, Plastiker, Objektkünstler und Fotografen in Stadt und Landkreis auf Besucher.

Seit 1993 organisiert der rheinland-pfälzische Berufsverband Bildender Künstler (BBK) an zwei Wochenenden im September diese Aktion. Sie bietet Besuchern persönliche Kontakte im werktätigen Umfeld. Ebenso ein Miterleben der individuellen künstlerischen Weiterentwicklung über Jahre hinweg. Eine, die konsequent zwischen zwei- und dreidimensionalen Werkzyklen wechselt, heißt Edelgard Lösch, lebt in Steinwenden und ist dort seit knapp 40 Jahren künstlerische tätig.

Die Motive und Exponate der 1941 geborenen Künstlerin sind weit über die Region hinaus gefragt. Wer ihre Atelierräume besucht, dem entgeht nicht Löschs offensichtliche Gedankenweite in der Wahl ihrer Gestaltungselemente. Hier entstehen ihre linienbetonten informellen Gemälde, metallenen Stelen, keramischen Torsi oder gemalten Kreuze.

Da ist die Werkstatt. Ein scheinbares Sammelsurium von Fundstücken, Werkstoffen und Werkzeugen. Gegenüber die Ausstellungsräume über zwei Etagen. Die eigene Galerie. Die Kunstsammlung eigener Werke in überwiegend erdigen Tonnuancen auf zweidimensionalen Leinwänden. Die Anatomie in dreidimensionalen Formen aus Ton oder Blei.

Edelgard Lösch folgt gern intuitiven Regungen. Es ist ihre Stärke, sich über eine Art Dialog mit teils geschichtsträchtigen Fundstücken auszudrücken. „Es ist genau genommen immer schon da, was ich mit meinen Händen male, forme und sichtbar mache“, versucht sie ihre Herangehensweise in Worte zu fassen.

Die mit Pinsel oder Spachtel kreierte Rissigkeit des Farbauftrags auf Leinwänden, die seltsam harten und doch wachsweich wirkenden Walzbleistatuen neben dunkel schimmernden Schieferskulpturen - immer wieder besticht Löschs reduziert minimalistische Dichte. Nicht zuletzt der betont unfarbigen Töne ihrer Materialien wegen.

Jüngstes Beispiel dafür ist das Tableau „Animalis ad quadratum“. In quadratischen Keramikformen ruhen tierische Details wie Federn, Stacheln, Korallen oder Horn. Wie ein Ultimatum, den Umweltgedanken in der Landwirtschaft zu achten.

Der Besuch im Steinwendener Atelier von Edelgard Lösch bringt nicht nur die Begegnung mit kreativen Ideen dieser Künstlerin. Die Visite kann auch einen Ort des ungestörten Kunstgenusses erschließen, weil zwischen Werkstatt und Galerie ein weiter Hof bestens geeignet ist, um coronabedingte Sicherheitsauflagen einzuhalten.