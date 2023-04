Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Lastenräder warten seit Jahresbeginn beim Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) auf ihren Einsatz. Wie und bei welchen Unternehmungen sie endlich Fahrt aufnehmen können, will Quartiersmanagerin Marion Rübel an einem Informationsstand in dieser Woche zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Donnerstagsmarkt in der Königstraße berichten.

Rübel war aufgefallen, wie Senioren sich zunehmend abmühen, Grünschnitte, Altpapier, Altglas, Altkleider und anderen sperrigen Abfall zu einem Entsorgungspunkt zu schleppen.