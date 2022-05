Nach langer Corona-Pause und vielen Entbehrungen sei es höchste Zeit, den Kindern wieder ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, hatte sich Diplompsychologin Heike Habel vorgenommen, die beim Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig ist. Entstanden ist aus ihren Überlegungen ein kunterbuntes Spielefest, das am morgigen Freitag in den Gärten des ASZ an der Galappmühle den Kindern Spaß machen und dabei Alt und Jung wieder zusammenbringen soll.

Ursprünglich sei das Fest im Rahmen der Kita-Sozialarbeit geplant gewesen, mit der das ASZ Eltern, Kinder und Kita-Teams bei Fragen der Erziehung, sozialen Problemen und auch der Antragstellung für das Bildungsteilhabepaket unterstütze, so Habel. Mit der Zeit habe sich daraus ein Netzwerk entwickelt. Bei den Planungen für das Spielefest hätten sich rasch Partner mit eigenen Aktionen gefunden.

Habel freut sich, dass Kaiserslautern so ein gutes Netzwerk hat, denn „je mehr im Boot sind, umso mehr kann man für Kinder und Jugendliche bewegen“. Zwischen 14 und 17 Uhr ist damit an der Galappmühle richtig was los. Als Höhepunkt der Veranstaltung kündigt sie einen „kunterbunten Luftballonspaß“ mit Toni Balloni an, dann gibt es auch die Kinder-Mitmach-Zauber-Show „abraKIDAbra“ und natürlich darf gebastelt werden und auf einem eigenen Kinder- und Spieleflohmarkt Spielsachen und Bücher getauscht oder verkauft werden.

Das City-Management hat angekündigt, seine Wimpel-Aktion vom vergangenen Samstag beim Spielfest fortsetzen zu wollen, und das ASZ selbst ist mit seiner Kreativ-Werkstatt dabei. Sollte sich nach eineinhalb Stunden intensivem Spiel und Spaß irgendwann der kleine Hunger melden, ist die Barbarossa-Bäckerei mit einem Stockbrot am Lagerfeuer der richtige Ansprechpartner.

Schnell sei klar gewesen, dass auch Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften wie dem Bürger-Büsing-Haus, dem Asternweg und dem Colosseum bei dem Fest mitmachen sollten, schildert Heike Habel. Für den Transport zur Galappmühle werde ein Shuttle-Service angeboten.