Die rheinland-pfälzischen Standard-Tanzpaare suchten am Wochenende ihre Landesmeister in den Masters-Altersklassen I und III in allen Leistungsklassen. Ausrichter der Turniere war der TC Rot-Weiß Kaiserslautern, der selbst Paare aufs Parkett in der Burgherrenhalle in Hohenecken schickte.

Stefan und Astrid Kraayvanger, unterwegs in der Klasse Master III A holte für den ausrichtenden TC Rot-Weiß Kaiserslautern den Vizemeistertitel. Das Tanzpaar Alexander Elbe, Vorsitzender des TC Rot-Weiß, und Nicole Maue wurden Dritter bei den Masters I in der Klasse A.

Das Paar Jonas Clos/Jennifer Fauß tanzte sich auf Platz drei in der Masters I C und holte damit die noch fehlenden Punkte zum Aufstieg in die B-Klasse. In der höheren Klasse war das Paar vom TC Rot-Weiß anschließend ebenfalls am Start und gewann erneut die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze gab es für Joachim und Bettina Profit in der Masters III B. Mathias und Sabine Lindner belegten in der Klasse Master I B Rang fünf.

Yehor Boiko/Diana Bancia in Luxemburg am Start

Während sich die Masters vor rund 200 Zuschauern auf dem Parkett im Kaiserslauterer Ortsteil Hohenecken drehten, startete das Latein-Jugendpaar des TC Rot-Weiß Kaiserslautern, Yehor Boiko und Diana Bancia, auf der Luxemburg Open Championship auf gleich zwei internationalen Turnieren. Das Paar kehrte mit den Rängen fünf und neun nach Kaiserslautern zurück.