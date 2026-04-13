Tests, Inhalation, Notfallplan: Wie die neue Asthma-Ambulanz für Kinder und Jugendliche am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern einer Zehnjährigen hilft.

An diesem Tag trägt die zehnjährige Charlotte ein Sweatshirt mit vielen Smileys und ist sichtlich gut drauf. Sie erzählt davon, beim Sportunterricht endlich einmal alles gegeben zu haben. Ohne Angst, schnell außer Atem zu sein, es nicht zu schaffen. Ein Problem, das sie seit ihrer Geburt mit sich herumschleppt. Schon als Kleinkind bekam sie schlecht Luft, aus ihrem Brustkorb war immer mal wieder „ein Quietschen“ zu hören, nachts musste sie husten. Für Mutter Lisa stand früh fest: „Irgendetwas stimmt da nicht.“

Sicherheit gegeben hat ihr aber erst jetzt der Kinderpneumologe Marcus Dahlheim. Bei ihm ist Charlotte seit Beginn dieses Jahres in Behandlung wegen Asthma bronchiale, einer chronischen Entzündung der Atemwege, in Charlottes Fall ausgelöst durch verschiedene Allergien. Das Ziel des promovierten Mediziners ist eindeutig: Das Mädchen soll alles problemlos machen können, was sie will, „und das kriegen wir auch hin“.

Seit Januar offen

Im Januar 2026 hatte das Westpfalz-Klinikum eine Versorgungslücke geschlossen, indem an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ein neuer Schwerpunkt für Kinderlungenheilkunde und Allergologie gesetzt wurde. Seitdem gibt es dort eine Ambulanz für Patienten im Alter von null bis 18 Jahren. Immer mittwochs und donnerstags ist Dahlheim (57) vor Ort, unterstützt von seinem Kollegen Thomas Austgen. Montags und freitags ist Dahlheim weiterhin an seinem bisherigen Arbeitsplatz tätig, einer Kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis und Schwerpunktpraxis für Kinderpneumologie in Mannheim.

Diese Praxis zählt zu den wenigen im Südwesten, an die sich betroffene Eltern mit ihrem Nachwuchs bislang wenden konnten. Die Versorgung mit Kinderpneumologen sei dünn, beschreibt Dahlheim die Situation. Umso dankbarer ist Mutter Lisa, dass sie nun in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern eine erste Adresse hat. Als sie von der Ambulanz erfahren habe, habe sie sofort einen Termin vereinbart. Bis dahin war sie mit Charlotte immer wieder beim Kinderarzt, Allergietests wurden gemacht, Vernebler verschrieben, und auch ein Kardiologe sah sich die Tochter an. Von den Diagnosen sei sie aber nie so ganz überzeugt gewesen, sagt die Mutter.

Treppen rauf und runter

Charlotte erinnert sich noch gut an ihren ersten Termin bei Dahlheim. Dreimal sei ihre Lungenfunktion geprüft worden. „Zuerst einfach so, dann musste ich ein paar Mal die sechs Stockwerke in der Kinderklinik rauf und runter rennen.“ Wieder wurde gemessen, und dann noch einmal nach 15 Minuten Pause. Nach der Diagnose und verschiedenen Allergentests weiß die Zehnjährige nun, wovor sie sich in Acht nehmen muss. Außerdem muss sie morgens und abends einen Wirkstoff aus Cortison, das die Entzündung in der Lunge hemmt, und einem Weitmacher inhalieren. Ausatmen, um Platz in der Lunge zu schaffen, den Inhalator einschalten, draufbeißen, tief durch den Mund einatmen und die Luft anhalten, damit sich der Wirkstoff in den Bronchien „festhalten“ kann, beschreibt Dahlheim das Prozedere, das für Charlotte zur Routine geworden ist.

Prüft die Ergebnisse: Marcus Dahlheim. Foto: WKK

Darüber hinaus hat das Mädchen immer ein Notfallmedikament dabei. Vor besonderen sportlichen Leistungen soll sie es nutzen, rät der Mediziner und beruhigt mit einem Augenzwinkern: „Das ist kein Doping.“

„Leicht zu behandeln“

Asthma sei leicht und sicher zu behandeln, sagt Marcus Dahlheim. In der Pubertät könne es auch nachlassen, sich im besten Fall sogar „verwachsen“. Früh erkannt, trainiere der Körper, sich gegen Allergien zu wehren, die Asthma-Probleme würden weniger, dauerhaften Entzündungen vorgebeugt. Auf Allergien getestet werden könnten Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Lägen mehrere Allergien vor, müssen man sich auf eine konzentrieren. „Ein Kampf gegen alle“, so Dahlheim, „ist nicht möglich.“

Wichtig bei der Behandlung von Kindern ist dem Mediziner zufolge, sich die notwendige Zeit nehmen zu können. „Mindestens eine Stunde“, so seine Erfahrung mit Blick auf die erste Konsultation, bei der es auch wichtig sei, Vertrauen zu gewinnen. Ebenso wichtig sei es, eine Erkrankung bei Kindern zu erkennen, die keine so deutlichen Symptome wie Charlotte vorwiesen. Dahlheim zufolge sind das beispielsweise Kinder mit wenig Bewegungsdrang und/oder chronischem Räuspern. „Sie fallen wenig auf, oder wenn, wird vermutet, dass sie einen kleine Eigenart haben.“ Auf Asthma kämen die wenigsten.

Cashew-Unverträglichkeiten nehmen zu

Was der Experte in den vergangenen Jahren festgestellt hat, ist eine Zunahme an Fällen. Allergien, ausgelöst durch Eier, Gluten oder Nüsse nähmen stark zu, besonders drastisch sei die Fallzahl infolge einer Cashew-Unverträglichkeit. Woran das liegt, kann Dahlheim nur vermuten: Vielleicht hänge es damit zusammen, dass diese Nüsse gern bei vegetarischem und veganem Essen verwendet werden, das immer beliebter werde. Doch auch hier sagt der Kinderpneumologe: Diagnose und Therapie seien kein Problem.

Charlotte und ihre Mutter fühlen sich auf jeden Fall gut aufgehoben und werden die Ambulanz weiter in regelmäßigen Abständen aufsuchen. Damit erfüllt sich ein Wunsch, den Thomas Kriebel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, mit der Ambulanz verbunden hat: „Betroffenen Kindern und Jugendlichen eine hoch qualifizierte, wohnortnahe Betreuung zu ermöglichen und Familien dadurch zu entlasten.“