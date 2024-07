Am Donnerstagabend kam es im Asternweg zu einer Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei gerieten Anwohner mit einer 37-Jährigen in Streit. Hierbei griff die Frau mehrere Kinder und Jugendliche an und packte einen 15-Jährigen am Hals. Der Jugendliche klagte später über Schmerzen. Eine hinzugerufene Streife kontrollierte die Angreiferin. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass die Frau Alkohol und Drogen konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die 37-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde, um den Alkohol- und Drogenkonsum genau zu klären. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.