Autofahrer in Kaiserslautern müssen sich von Mittwoch, 11., bis voraussichtlich Freitag, 20. September, in der Pariser Straße auf Verzögerungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird im Auftrag der Stadtbildpflege die Asphaltdecke entlang der Bushaltestelle „Kammgarnstraße“ – in Höhe der Pariser Straße 86 bis 90 – erneuert. Für die Arbeiten wird die rechte Fahrbahn gesperrt, der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Für Fußgänger ergeben sich laut Mitteilung der Stadt keine großen Einschränkungen.