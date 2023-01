Wenn der Leistungskurs Spanisch des Albert-Schweitzer-Gymnasiums nach dem schriftlichen Abitur zusammen mit Kursleiter Peter Leister, dem stellvertretenden Leiter der Schule, vom 25. Februar bis 2. März eine Reise nach Granada antritt, haben sich Schüler und Lehrer auf die Tage in Andalusien bestens vorbereitet.

Während der coronabedingten Schulschließung im Winter 2020/21 hat Leister, seine Unterrichtsfächer sind Spanisch und Musik, mit seinem Kurs eine Unterrichtsreihe zu Andalusien begonnen. Auf dem Programm standen Kurzgeschichten, kulturelle Beiträge wie der Grundschritt der Sevillana, einem folkloristischen Paartanz, andalusische Klavierwerke von Isaac Albéniz und selbstverfasste Kurzgeschichten.

„Für die geplante andalusische Nacht wollte der sangesfreudige Spanischkurs auch einen Chorbeitrag ins Programm aufnehmen“, so Leister. Als geeigneter Chorsatz hat sich die Vertonung der andalusischen Hymne des Komponisten Héctor Eliel Márquez aus Granada herausgestellt. Der Komponist stellte dem Spanischkurs gegen eine Aufnahme des Stückes kostenlos Noten und Rechte zur Verfügung. Im Mai und Juni 2022 lief das andalusische Probenprogramm an. „Bei spanischen Temperaturen wurde in der Aula und auf dem Schulhof geprobt“, erinnert sich Leister an Sevillanastunden, an Chorproben und Schattenspielproben einer Romanze von Federico Garcia Lorca.

Nicht damit gerechnet hat der Kursleiter, dass Márquez nach einer Übermittlung der Aufnahme und einer Videokonferenz, Schüler und Lehrer des Spanischkurses zum Andalusientag Ende Februar 2023 einlud, um zusammen mit seinem Chor die Hymne zu singen. Der Andalusientag sei laut Leister vergleichbar mit dem Rheinland-Pfalz-Tag.

Beeindruckt von der Zusammenarbeit mit dem ASG, habe sich der Komponist weiter angeboten, für den großen Chor das andalusische Weihnachtslied „Los peces en el rio“ zu arrangieren. Fast zeitgleich mit der Aufführung des Stückes beim Weihnachtskonzert 2022 in der Martinskirche habe Márquez mit seinen „Pueri Cantores“ den ASG-Chorsatz im Palas von Karl V. auf dem Gelände der Alhambra aufgeführt. Leister: „Musik verbindet.“

Héctor Eliel Márquez, Jahrgang 1979, ist Professor an der Musikhochschule Granada und Dirigent der „Schola Pueri Cantores“ der Kathedrale von Granada.