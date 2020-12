Unter dem Motto „Füreinander – Miteinander“ haben sich die Mitarbeiter der Mehrgenerationenhäuser des Arbeitersamariterbunds (ASB) eine besondere Aktion ausgedacht: Unter dem Namen „Liebeskost“ werden am Montag, 21. Dezember, von 10 bis 14 Uhr vor dem Café Zeitlos in Otterberg kostenlos zwei Gerichte verteilt, die die Köche des ASB kreiert haben, um vor allem alleinstehenden Menschen in der Zeit des Lockdown eine Freude zu machen. Zur Auswahl stehen Original Pichelsteiner-Eintopf und Glühweingulasch, „beide in Gläsern eingeweckt, haltbar und leicht zuzubereiten“, sagt ASB-Mitarbeiterin Laura Kronenberger. Insgesamt werden vor den geschlossenen Einrichtungen des ASB in der Westpfalz 600 Gläser ausgegeben, in Otterberg in der Bachstraße 11 sind es 100. Unser Foto zeigt Ulli Braun, Geschäftsführers der GHG Pfalzblick in Pirmasens, und Koch Andreas Broschat.