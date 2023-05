Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist Helfer in der Not, packte zuletzt sogar im Corona-Testzentrum und in der Fieberambulanz mit an: der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Wie gut ist der ASB auf eine zweite Welle und eine mögliche Wiedereröffnung der Anlaufstelle für Infizierte vorbereitet? Und was machen die Neubaupläne?

„Die Entscheidung, ob die Fieberambulanz und das Corona-Testzentrum bei anhaltend steigenden Infektionszahlen wieder reaktiviert werden, können und dürfen wir nicht treffen“,