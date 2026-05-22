Im Zeichen des Schutzes bedrohter Tierarten steht der Pfingstmontag, 25. Mai, im Zoo Kaiserslautern. Von 10 bis 17 Uhr erwartet Besucher ein Informationstag mit Einblicken in die Arbeit zum Schutz der biologischen Vielfalt. Direkt an den Tieranlagen sowie an verschiedenen Ständen erfahren Gäste laut Zoogesellschaft, warum der Erhalt bedrohter Arten heute wichtiger denn je sei und wie jeder selbst zum Artenschutz beitragen könne. Die Tierpflegerinnen und -pfleger informieren über globale und heimische Bedrohungen für Tiere und Pflanzen sowie über konkrete Schutzmaßnahmen. Mit dabei ist auch das Hauptzollamt Saarbrücken. Dessen Mitarbeiter wollen anhand beschlagnahmter Präparate die Auswirkungen des illegalen Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten zeigen und deutlich machen, welche Folgen Wildtierkriminalität für bedrohte Arten weltweit hat.

Weltweit verschwinden täglich rund 100 Tier- und Pflanzenarten von der Erde. Ursachen hierfür seien unter anderem die Zerstörung und Verschmutzung von Lebensräumen, der Klimawandel, invasive Arten sowie wirtschaftliche Interessen und illegaler Handel. Doch nicht nur exotische Tiere sind nach Angaben der Zoogesellschaft betroffen: Auch etwa ein Drittel der heimischen Arten gelte inzwischen als gefährdet. Dazu zählten unter anderem der Feldhamster und der Feuersalamander. „Mit dem Artenschutztag möchte der Zoo Kaiserslautern Besucherinnen und Besucher für die Bedeutung des Natur- und Artenschutzes sensibilisieren und aufzeigen, warum gemeinsames Handeln notwendig ist, damit auch zukünftige Generationen diese faszinierenden Tiere erleben können“, heißt es in der Ankündigung des Artenschutztages. Geöffnet ist der Zoo von 9 bis 18.30 Uhr. Weitere Infos unter www.zoo-kl.de.