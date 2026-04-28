Interview: Der Autor Arno Frank sprach vor seiner Lesung in Offenbach-Hundheim mit RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov.

Herr Frank, Ihr jüngster Roman „Ginsterburg“ spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Warum musste es in Form Ihres dritten Romans aufs Papier?

Wenn man in diese Zeit der deutschen Geschichte zurückblickt, dann schaut man in einen Abgrund. Um ehrlich zu sein, keimt das Thema bereits seit meiner Kindheit, als meine Großmutter mir von den Bombennächten in ihrer Heimatstadt Bonn erzählt hat. Ich hatte das Gefühl, da erzählt mir jemand etwas, dass ich nicht fassen kann. Und trotzdem hat es sich genau so zugetragen. Seitdem bin ich, wie viele Menschen meiner Generation, an dieser Zeit sehr interessiert. Konkret habe ich sechs bis sieben Jahre recherchiert, ohne zu wissen, dass all das am Ende in dieses Buch hinein fließen würde.

Sie haben ja bereits mit „So, und jetzt kommst du“ und „Seemann vom Siebener“ reale Geschichten in den Fokus einer fiktiven Handlung genommen.

Ja, beide Romane – vor allem der „Seemann“ – waren eine Art Probe. Es war der Versuch herauszufinden, ob ich die Mittel dafür habe, so ein Thema in Angriff zu nehmen. Ich merke aber erst jetzt gerade, dass das alles auf ,Ginsterburg’ hinauslief. Ich habe hier in meiner Waldhütte auch eine kleine Bibliothek mit rund 80 Büchern, die alle irgendwas mit ,Ginsterburg’ zu tun haben – von Goebbels Tagebüchern über historische Werke zum Holocaust. Meine Frau fragt schon, ob wir nicht vielleicht ein paar fröhlichere Bücher hinein stellen könnten (lacht). Ich habe also einfach alles zu diesem Thema gelesen, was ich finden konnte. Und jetzt musste das in Form von ,Ginsterburg’ wieder hinaus aus dem System.

War der literarische Ausbruch zu großen weltlichen Themen schon immer das Ziel? Angefangen haben Sie ja mit einer autofiktionalen Familiengeschichte in „So, und jetzt kommst du!“

In gewisser Weise ja. Ein Herr, der damals für den Vertrieb meines Debüt-Romans zuständig war, sagte: ,More of the same!’ Also mehr von dieser Art der Geschichten wäre gut. Ich hätte mir nun ja ein gewisses Publikum erschrieben, mit Themen wie persönlichen Familiengeschichten. Und mein Verlag hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn ich mein erstes Buch im Grunde nochmal geschrieben hätte – und dann nochmal. Und vielleicht auch nochmal (lacht). Aber ich habe mich, was meine Familiengeschichte angeht, mit dem ersten Buch freigeschrieben und möchte machen und schreiben können, was ich will und mir meine literarischen Themen nicht diktieren lassen.

Freigeschrieben ist ein gutes Stichwort: In „Ginsterburg“ schreiben Sie über eine fiktive Stadt und ihre Bewohner vor der Machtergreifung Anfang der 1930er-Jahre. Wie tief sind Sie beim Schreiben des Buches in diese Zeit abgetaucht?

Komplett! Für mehrere Jahre! Weil ich diese Zeit genau erleben wollte. Ich habe während des Schreibens nur noch Musik aus dieser Zeit gehört – von Schlagern aus den 1930er und 40er Jahren bis hin zu Furtwängler-Opern. Ich habe Filme und Wochenschauen aus dieser Zeit geguckt. Und irgendwann habe ich angefangen, so zu kochen, wie in den 1930ern und 40ern gekocht wurde – aus dem Kochbuch vom Bund Deutscher Mädel. Bis meine Familie gesagt hat: Es reicht, komm wieder zurück (lacht)! Und als ich zurückkam, habe ich festgestellt, dass sich Vieles von früher heute wiederholt. Museen werden umbenannt, es werden Leute verhaftet, die dann in Internierungslagern einfach verschwinden – siehe ICE in den USA – und so weiter. Und gerade die Vorstellung, dass unsere – wenn man so will – Schutzmacht Amerika derzeit so ins Wanken kommt und wie wenig es dafür braucht, ist beängstigend.

Wenn man sich die aktuelle politische Lage in der Welt anschaut, scheint die Entwicklung Ihrer fiktiven Stadt auch heute gar nicht so unrealistisch. Spielte die Gegenwart beim Schreiben für Sie eine Rolle?

Ginsterburg steht für sehr viele Klein- und Mittelstädte, die vom Krieg vernichtet worden sind. Ich wollte einen Ort in der Provinz. Ich wollte aber keinen Heimatroman schreiben. Deshalb ist es bei einer fiktiven Stadt geblieben. Aber ja, wie im wahren Leben sind die Menschen in meinem Buch alle fehlerhaft. Da geht niemand in den Widerstand. Aber ich hatte beim Schreiben die Gegenwart gar nicht im Sinn. Ich wollte nicht erzählen, wie es damals war, um literarisch den mahnenden Zeigefinger auf die Gegenwart zu richten. Ich will vom Blick der Gegenwart aus nicht be- und verurteilen, wie Menschen in der Vergangenheit gehandelt haben. Das ist mir schon immer auf den Nerv gegangen, diese gegenwärtige moralische Überlegenheit nach dem Motto: ,Also ich hätte damals Flugblätter gedruckt! Ich hätte selbstverständlich meine jüdischen Nachbarn versteckt und hätte mich natürlich widersetzt!’ Der Punkt ist: Ich weiß es nicht! Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie ich persönlich damals gehandelt hätte! So etwas sagt sich aus heutiger Perspektive sehr leicht und man fühlt sich damit wohl. Aber ich fürchte, dass es nicht stimmt. Und das kann man auch im Moment – siehe die jüngsten Wahlergebnisse in Kaiserslautern – ganz gut beobachten. Ich wollte deshalb, dass meine Figuren mir selbst erzählen, wie und warum sie sich alle korrumpieren lassen. Sei es nun wegen des politischen und gesellschaftlichen Drucks oder wegen irgendwelchen versprochenen Vergünstigungen. Am Ende machen alle mit – vom Kind bis zum Greis.

Gerade das Kind Lothar, das eigentlich nur vom Fliegen träumt und letztendlich in die Hitlerjugend einsteigt und später als Luftwaffenpilot Karriere macht, wirkt dabei sehr realistisch – und in gewisser Hinsicht sehr unschuldig und nachvollziehbar. Der Charakter beruht auf einem realen Piloten der NS-Luftwaffe, der den ersten Senkrechtstart eines Raketenflugzeugs in der Geschichte durchführte. Warum war Ihnen die Kinderperspektive in diesem Rahmen so wichtig?

Tatsächlich ist das eine der wenigen realen Figuren aus dem Roman, die es wirklich gab. Also Lothar Sieber existierte wirklich. Und Sieber ist auch so gestorben, wie er im Buch stirbt. Das hat mich schon vor zehn Jahren sehr fasziniert, wieso ein 22-Jähriger noch im März 1945 – also in den letzten Monaten des Krieges – in eine Todesmaschine aus Holz und mit Raketen bewaffnet steigt und sich umbringt? War das ein glühender Nazi? Hat er es aus Liebe getan? Was ist das für ein Charakter? Über den realen Lothar Sieber ist wenig bekannt. Deshalb habe ich mir herausgenommen, seine Kindheit und Jugend zu erfinden. Die Nazis kriegen den jungen Lothar nur über das Fliegen, weil man mit 14 Jahren einen Segelflugschein bei der Hitlerjugend machen konnte. Das hatte natürlich die Absicht, Kampfpiloten heranzuzüchten. Und das ist bei Lothar nunmal geglückt.

Was haben all die Geschichten und die allzu menschlichen Figuren von „Ginsterburg“ Sie selbst über das Mensch-Sein gelehrt?

Ich habe gelernt, dass man auf sich selbst aufpassen sollte. Guck vor deiner eigenen Tür. Und sei einfach nett! Eines der Dinge, die mir große Freude gemacht haben, ist, dass die Menschen im Buch nicht plötzlich herumlaufen und NS-Reden von sich geben. Die Leute sind mit ihrem Alltag beschäftigt. Aber was man beim Lesen merkt, ist wie sich zunehmend die Sprache verändert. Bis das Kind zu seiner Tante sagt: ,Du bist ein artvergessenes Frauenzimmer!’ Es kommt eine Verrohung in die Sprache. Meine Tochter hat mich während des Schreibprozesses nach einem Klassenausflug in Hadamar – der NS-Tötungsanstalt für körperlich und geistig behinderte Menschen – darüber, wie diese Menschen von den Nazis genannt wurden: ,Ballastexistenzen’! Das trifft mich heute, wenn ich es ausspreche, immer noch. Und diese verrohte Sprache erleben wir heute wieder. Deshalb: Schau nicht auf andere, sondern achte auf dich selbst! Pass auf, wie du redest, wie du mit schwächeren Menschen und Minderheiten umgehst. Und stell dir die Frage: Was erzähle ich später meinen Kindern? Denn keiner von uns ist frei davon, vorschnelle Schlüsse zu ziehen, einfache Erklärungen zu akzeptieren und auf die falsche Bahn abzudriften.

Zur Person

Arno Frank wird 1971 in Kaiserslautern geboren. Nach der Schulzeit am dortigen Albert-Schweitzer-Gymnasium studiert er Kunstgeschichte und Philosophie und absolviert die Deutsche Journalistenschule in München. Danach arbeitet er elf Jahre lang als Redakteur bei der „taz“ in Berlin. Er schreibt derzeit für den „Spiegel“ sowie für die „taz“ die Kolumne „Die Wahrheit“. Arno Frank lebt mit seiner Frau, einer Denkmalpflegerin, und den beiden gemeinsamen Töchtern seit 2011 in Wiesbaden. An „Ginsterburg“ arbeitete er auch im Donnersbergkreis.



Termin

Arno Frank liest aus Ginsterburg am Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, evangelisches Gemeindehaus Offenbach-Hundheim, Karten an der Abendkasse.

