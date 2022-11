Was am Dienstag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

„Ich bin nicht der Selfmade-Man, der es aus eigener Kraft geschafft hat. Ich bin das Produkt der Hilfe anderer Menschen“, sagt Autor und Journalist Christian Baron. Am Montag diskutierte er in der Friedenskapelle nach einer Lesung rund ums Thema Armut in Deutschland – und in Lautern.

Stöbern, schnüffeln, schmecken: In der Fruchthalle gibt’s ab dem Wochenende wieder viel zu entdecken. Dann ist der Kulturmarkt wieder geöffnet, der für alle Sinne etwas bietet. Mit geänderten Öffnungszeiten kommen die Veranstalter den Wünschen der Besucher entgegen.

In der Haftanstalt des US-Militärs in Sembach können 38 straffällig gewordene Militärangehörige inhaftiert werden. Aus amerikanischen Stationierungseinrichtungen in ganz Europa und aus Teilen Afrikas werden hier Straftäter untergebracht. In der Zivilbevölkerung ist die seit 2014 auf dem Sembacher Heuberg eingerichtete Haftanstalt weitgehend unbekannt.

„Wenn mir das solchen Spaß macht, muss es andere Leute geben, denen das auch Spaß macht“ – die Leidenschaft für das Kart-Fahren war für Jörg Ziegler Grund genug, eine eigene Kart-Bahn zu eröffnen. 2019 investierte er in 22 neue Elektro-Karts – ob sich das ein Jahr vor dem Lockdown gelohnt hat und wie beliebt war der Kart-Sport in Pandemiezeiten?

Wer sich am trüben und windigen Sonntagnachmittag im nördlichen Landkreis vor die Haustür wagte, konnte am Himmel ein besonderes Schauspiel erleben. Die Hauptdarsteller: nach Südwesten ziehende Kraniche.