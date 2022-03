Als Übergangslösung für Geflüchtete aus der Ukraine stellt der Bauunternehmer Nazmi Aruqi in seinen Hotels „Hasselberg“ in Morlautern und „Ari“ in Hohenecken kostenfreie Unterkünfte zur Verfügung. Ob für eine Nacht oder fünf Wochen: „Hauptsache warm und satt“, sagt Alexander Lenz, Ortsvorsteher von Morlautern. Als Privatperson kümmert er sich gemeinsam mit Aruqi um das Angebot.

Selbst Flüchtling aus dem Kosovo-Krieg, habe Nazmi Aruqi in der Vergangenheit auch schon mal Obdachlosen im Winter geholfen, erzählt Lenz. Als Übergangslösung, bis die städtischen Notunterkünfte für die Aufnahme von Geflüchteten bereit sind, oder auch für längere Zeit, stünden jetzt in den Hotels insgesamt 50 Zimmer zur Verfügung. Viele Menschen aus der Ukraine suchten auf dem Weg zu ihren Verwandten die Möglichkeit für einen Zwischenaufenthalt. Bedarf sei da, berichtet Lenz und hofft auf Nachahmer. Über soziale Medien seien bereits erste Anfragen eingegangen, darunter von einer Familie mit zwei Kindern.

Kontakt zur Vermittlung von Notunterkünften

Zuständig für die Vermittlung von Notunterkünften ist für die Stadt Kaiserslautern deren Integrationsbeauftragter Alexander Pongracz, erreichbar per E-Mail an notversorgung@kaiserslautern.de. Die Hotels können auch direkt angefragt werden. „Hasselberg“ in Morlautern unter Telefonnummer 0631 371660, „Ari“ in Hohenecken unter 0631 842 98 701.