Das Areal an der Ecke Mainzer Straße/Benzinoring darf gewerblich bebaut werden. Der Stadtrat machte in seiner Sitzung am Montag den Weg frei für die Pläne des Investors Hans Sachs. Gegenüber vom Baumarkt Hornbach soll ein Gebäudekomplex entstehen mit einem Baustoff-Abhollager der Firma, einem Wasgau-Markt und einem Fitnesscenter. So lautet der Plan des Lauterer Investors. Voraussetzung dafür war nicht nur der Beschluss des Bebauungsplans, sondern vorab auch die Zustimmung des Stadtrats zur Fortschreibung des umfassenden, länger diskutierten Einzelhandelskonzepts. Darin ist das Areal als neuer Einzelhandelsstandort für die Nahversorgung aufgenommen. Nach Einwand der Aufsichtsbehörde SGD Süd wurde die Verkaufsfläche von 1500 auf 1200 Quadratmeter reduziert. Die Grünen blieben in der Sitzung bei ihrer ablehnenden Haltung zu den Plänen. „Wir können nicht zustimmen“, machte deren Fraktionssprecher Tobias Wiesemann klar. Die Fraktion fürchtet einen Verdrängungswettbewerb, zumal sich schon mehrere Discounter in nahem Umfeld befinden. Der Markt sei auf die Anfahrt mit dem Auto ausgelegt, wogegen die Grünen lieber Geschäfte, die zu Fuß erreichbar sind, stärken möchten. Die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied sich jedoch gegen die Grünen und Teile der FDP für das Einzelhandelskonzept. Noch deutlicher war das anschließende Votum für den Bebauungsplan, der nun dem Investor die Realisierung seiner Pläne ermöglicht.