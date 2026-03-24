„Lauter Freude sein“ lautete das Motto des 125. Abteikirchenkonzerts in Otterberg.

Der Landesjugendposaunenchor Rheinland unter Jörg Häusler stellte in einem festlichen Konzert für Blechbläser und Orgel zeitgenössische Kompositionen und Barockwerke vor. Majestätisch fluteten zunächst die Klänge von Otto Dunkelbergs (1900-1964) „Festmusik“ für Blechbläser und Orgel wie eine machtvolle Hymne durch den Kirchenraum. Eine ungeahnte Beweglichkeit der tiefen Stimmen zeichnete die Interpretation der Partita über „Jesu meine Freude“ des 1960 geborenen Stefan Mey aus.

Die ruhige Kraft des einleitenden Choralsatzes fesselte ebenso sehr wie die prägnanten Rhythmen und der kämpferische Ausdruck des marschähnlichen dritten Satzes „Trotz dem alten Drachen“. Eine kriegerische Weise überlagerte im lautmalerischen Klangbild das dumpfe Dröhnen des Anfangs.

Ausdrucksreich und vielseitig

Auch der vierte Satz mit seinem liedartigen Thema faszinierte durch lautmalerischen Elemente, die der Posaunenchor als dunkel-gleißende Weise voll düsterem Glanz ausgestaltete und so seine breite Ausdruckspalette und Vielseitigkeit überzeugend unter Beweis stellte.

Wie ein feierlicher Trauermarsch setzte der letzte Satz der Partita ein. Dann kam zu immer zügiger werdenden, sicher gespielten Tempi abrupt Aufbruchstimmung auf. Ausdrucksschattierungen und kontrapunktische Elemente ließen die jungen Musiker sehr plastisch aus dem breiten Fluss hervortreten, bis sich das Thema mit jubilierendem Ausdruck, der an ein barockes Stilzitat denken ließ, Bahn brach.

Allein Gott in der Höh’

Silbriger Orgelglanz zitterte über dem dumpf-grollenden Thema mit den prägnanten rhythmischen Zäsuren in einer Suite über Psalm 27 von Michael Culo (Jahrgang 1981). Aus dem dunklen Klanggewebe löste sich ein machtvolles Thema mit scharfen Konturen voll pulsierender Kraft.

Seine archaische Wildheit bildete einen markanten Kontrast zu den hell-beweglichen Klangflächen, die Organist Michael Porr dem Wühlen des Posaunenchors entgegensetzte. Eine warme, dezente Farbigkeit entfaltete er auch in seiner Interpretation von Bachs „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“. An Filmmusik erinnerte die „Psalmmusik“ des 1965 geborenen Dieter Wedel. Ergreifende Ausdrucksvielfalt und malerische Farben zeichneten auch das packende Klangpanorama des symphonischen Finales von Gustav Mahler aus.