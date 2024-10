Auf dem Arbeitsmarkt in der Westpfalz ist die Herbstbelebung ausgeblieben. Die Anzahl der Arbeitslosen ist vielerorts im Oktober leicht angestiegen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Zum Stichtag Mitte Oktober zählte die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens in der Westpfalz – in den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie in den Landkreisen Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz und im Donnersbergkreis – 18.411 Arbeitslose. Das waren 109 mehr als im September und 1588 mehr als im Oktober 2023. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober dennoch unverändert bei 6,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dieser Wert allerdings ein Plus von 0,5 Prozentpunkten.

„Die Herbstferien haben dem Arbeitsmarkt etwas den für den Herbst üblichen Schwung genommen. Auch wenn die Zahl der Arbeitsaufnahmen etwas rückläufig war, war Vieles in Bewegung. Ungeachtet der gewissen Stagnation waren beispielsweise 100 junge Menschen weniger arbeitslos gemeldet als noch Mitte September. Das zeigt, dass die Region trotz aller Herausforderungen Chancen bietet“, wird Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, in einer Mitteilung zitiert. Das zeigt auch die Anzahl der offenen Stellen. Dem Arbeitgeber-Service wurden nach Auskunft der Agentur im vergangenen Monat 581 zu besetzende Stellen neu gemeldet, sieben weniger als im September und 63 mehr als im Oktober 2023. Zum Stichtag waren 5001 offene Stellen registriert. Das waren 172 weniger als im Vormonat und 831 weniger als vor einem Jahr. Diese hohe Zahl zeige, dass die Unternehmen in der Westpfalz neue Mitarbeiter suchten, so Weißler weiter.

Die Entwicklung in den Kreisen und Städten

In der Stadt Kaiserslautern waren im Oktober 5180 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 33 (0,6 Prozent) mehr als im September und 658 (14,6 Prozent) mehr als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,3 Prozent und blieb somit im Vergleich zum Vormonat unverändert. Im Oktober 2023 lag die Quote bei 8,2 Prozent. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen 165 zu besetzende Stellen in der Stadt gemeldet, 13 weniger als im September und 14 weniger als im Oktober 2023. Zum Zähltag gab es 1375 offene Stellen.

Im Landkreis Kaiserslautern stieg die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen seit September um 15 (0,5 Prozent mehr) auf 2992 – im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies ein Puls von 283 Arbeitslosen (plus 10,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag im Oktober zum Vormonat unverändert bei 5,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Dem Arbeitgeber-Service wurden im vergangenen Monat von den Arbeitgebern aus dem Landkreis 71 zu besetzende Stellen gemeldet, 59 weniger als im September und fünf weniger als im Oktober des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag 979 offene Stellen im Bestand.

So ist die Lage in der Südwestpfalz

In der Stadt Pirmasens waren im Oktober 2545 Personen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Dies waren 55 (2,2 Prozent) mehr als im September und 115 (4,7 Prozent) mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote stieg von 11,7 Prozent im September auf zwölf Prozent im Oktober – sie lag zudem 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Der Arbeitgeber-Service erhielt von Arbeitgebern aus Pirmasens in den vergangenen vier Wochen 62 Stellenmeldungen, drei weniger als im September und vier mehr als im Oktober des Vorjahres. Zum Zähltag gab es 485 offene Stellen.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Oktober 2322 Menschen arbeitslos gemeldet, 32 (1,4 Prozent) weniger als im September und 179 (8,4 Prozent) mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote blieb im Oktober unverändert bei 4,6 Prozent, stieg jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte. Arbeitgeber aus dem Landkreis Südwestpfalz meldeten dem Arbeitgeber-Service in den vergangenen vier Wochen 57 zu besetzende Stellen, elf weniger als im September und 17 mehr als im Oktober des Vorjahres. Zum Zähltag gab es 482 offene Stellen.

1320 Männer und Frauen ohne Job in der Stadt Zweibrücken wurden der Agentur zum Stichtag im Oktober gemeldet. Das waren sechs weniger (minus 0,5 Prozent) als im September und 101 mehr (plus 8,3 Prozent) als im Oktober 2023. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober zum Vormonat unverändert bei sieben Prozent – vor einem Jahr lag die Quote bei 6,4 Prozent. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus Zweibrücken 66 zu besetzende Stellen gemeldet, 41 mehr als im September und neun mehr als im Oktober des Vorjahres. Es befanden sich zum Zähltag 352 offene Stellen im Bestand.

So ist die Lage in der Nordpfalz

Im Donnersbergkreis waren im Oktober 2260 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 39 (1,8 Prozent) mehr als im September und 88 (4,1 Prozent) mehr als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist von 5,3 Prozent im September auf 5,4 Prozent gestiegen. Sie lag 0,2 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 86 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 22 mehr als im September und 26 mehr als im Oktober 2023. Zum Zähltag waren im Donnersbergkreis 773 Stellen offen.

Im Landkreis Kusel waren im Oktober 1792 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – fünf beziehungsweise 0,3 Prozent mehr als im September und 164 (10,1 Prozent) mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober zum Vormonat unverändert bei 4,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Kusel 74 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 16 mehr als im September und 26 mehr als im Oktober des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag 555 offene Stellen im Bestand.