Der westpfälzische Arbeitsmarkt entwickelte sich im April noch verhalten. Wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens mitteilt, zeigt sich der Arbeitsmarkt ähnlich wie im März zwar unverändert stabil, eine spürbare Frühjahrsbelebung sei jedoch noch nicht zu beobachten gewesen. Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit: „Die Arbeitgeber der Region suchen dringend nach Fachkräften. Wenn diese die hohe Zahl der freien Stellen besetzen wollen, wird es mehr und mehr darauf ankommen, auch Bewerberinnen und Bewerber mit in die Personalauswahl einzubeziehen, die auf den ersten Blick nicht alle Voraussetzungen erfüllen.“ Die Lage wird sich noch zuspitzen, so Weißler: „Die demografische Entwicklung wird mehr und mehr spürbar. Denn: In den nächsten zehn Jahren geht jeder vierte der aktuell rund 171.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Ruhestand.“

In der Stadt Kaiserslautern waren im April 4377 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 41 (0,9 Prozent) mehr als im April des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 7,9 Prozent im März auf nun acht Prozent gestiegen. Sie lag exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Zum Zähltag befanden sich 2083 offene Stellen im Bestand. Und im Landkreis Kaiserslautern waren im April 2841 Menschen arbeitslos gemeldet, 291 (11,4 Prozent) mehr als im April 2022. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 5,1 Prozent, 0,6 Prozentpunkte höher als im April 2022. Die Arbeitsagentur hat im Landkreis 1324 offene Stellen gezählt.