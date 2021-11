In der Stadt Kaiserslautern waren im November 4253 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, im Landkreis waren es 2620 Menschen.

Wie die Agentur für Arbeit mitteilte, erreicht die Arbeitslosenzahl in Kaiserslautern damit den niedrigsten Stand seit Oktober 1992. Die Arbeitslosenquote in der Stadt ist von 8,2 Prozent im Oktober auf nun 7,8 Prozent gesunken und im Landkreis auf 4,6 Prozent (Oktober: 4,9 Prozent).

„Wir beobachten, dass Unternehmen ihre Beschäftigten im Betrieb halten und gleichzeitig nach neuem Personal suchen“, sagte Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. „Wir hoffen nun, dass es durch die aktuellen Corona-Entwicklungen nicht wieder zu größeren Einschnitten kommt.“ Die Arbeitslosenquote sei in der gesamten Westpfalz im November nah an die bisherigen Tiefststände seit Erhebung der Quote herangekommen. „Die Stadt Kaiserslautern erreichte mit ihren 7,8 Prozent sogar einen seit Beginn der Erhebung nie dagewesenen Wert“, so Weißler.

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Kaiserslautern 297 zu besetzende Stellen gemeldet, 144 aus dem Landkreis Kaiserslautern.