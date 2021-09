Seit Anfang September kehrt bei der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens wieder etwas mehr Normalität in den Betrieb ein. Sprich: Die persönlichen Kontakte nehmen zu. Ab 1. September etwa muss, wer arbeitslos geworden ist, das persönlich bei der Agentur melden.

„Wir waren während der Pandemie geschlossen und werden nun schrittweise die Anzahl der persönlichen Kontakte wieder erweitern“, sagt Peter Weißler, der Geschäftsführer der Agentur, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Dabei sollen allerdings „volle Warteräume“ vermieden werden, weshalb die Agentur – wie andere Behörden auch, wie Weißler berichtet, – nun verstärkt auf Termine setze. „Bevor jemand bei uns vorbei kommt, sollte er zum Hörer greifen“, bekräftigt Martina Sarter, Weißlers Stellvertreterin an der Spitze der Agentur.

Vieles könne nach wie vor per Telefon geklärt werden, lediglich die Meldung einer Arbeitslosigkeit erfordere zwingend die persönliche Anwesenheit, unterstreicht Weißler. Während der Corona-Zeit sei auch das Angebot von Beratungen via Videoschalte ausgebaut worden: Mehr als 300 Videoberatungen habe die Agentur durchgeführt. „Das klappt ganz gut“, so Weißlers Fazit, ersetze aber den persönlichen Kontakt, die Beratung von Angesicht zu Angesicht in einem Raum nicht. „Wir streben insgesamt eine gute Mischung von Telefon, Video und persönlicher Beratung an“, so Weißler.

Einen positiven Aspekt der Pandemie hebt Weißler hervor: „Die digitale Entwicklung hat einen enormen Schub bekommen.“ So sei die Infrastruktur der Agentur – Server, IT-Neuerungen – verbessert worden. Seit Kurzem sei auch eine App im Programm, die gute Dienste leisten könne. Mit der App ist es beispielsweise möglich, direkt Stellenangebote geschickt zu bekommen, aber auch die Termine können bequem verwaltet werden, berichtet die Agentur für Arbeit. Bescheide und Nachweise werden als pdf-Dateien zugesandt. Es ist auch möglich, beispielsweise Krankmeldungen abzufotografieren und direkt an die Agentur zu schicken. „Vieles ging bisher nur über einen PC, nun haben wir auch eine App, was eine gute digitale Weiterentwicklung darstellt“, unterstreicht Martina Sarter.