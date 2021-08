„Die Lage am Arbeitsmarkt ist weiterhin positiv“, resümiert die stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, Martina Sarter, den August für die Westpfalz.

„Mit dem breiten Arbeitsstellenangebot versprechen wir uns eine spürbare Herbstbelebung in den kommenden Monaten“, sagt Sarter. Das Stellenangebot in der Westpfalz biete Chancen über alle Branchen hinweg: „Die Unternehmen sind auf der Suche nach Personal und wir erwarten im September und im Oktober zahlreiche Neueinstellungen. Für Menschen auf Arbeitsuche stehen die Chancen derzeit so gut wie schon lange nicht mehr.“

In der Stadt Kaiserslautern waren im August 4965 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – 41 mehr als im Juli und 575 weniger als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag zum Vormonat unverändert bei 9,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist sie um einen Prozentpunkt zurückgegangen. In den vergangenen vier Wochen wurden von den Arbeitgebern aus der Stadt Kaiserslautern 247 zu besetzende Stellen gemeldet, zum Zähltag befanden sich 2127 offene Stellen im Bestand.

Im Landkreis Kaiserslautern waren im August 2978 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 42 mehr als im Juli und 473 weniger als im August 2020. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,2 Prozent im Juli auf nun 5,3 Prozent gestiegen – im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 0,8 Prozentpunkte zurückgegangen. Im August wurden aus dem Landkreis Kaiserslautern 204 zu besetzende Stellen gemeldet, am Stichtag waren 986 offene Stellen aus dem Landkreis zu besetzen.