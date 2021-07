Elternabend ohne das Haus verlassen zu müssen: Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet am Donnerstag, 8. Juli, von 16 bis 18 Uhr eine Online-Veranstaltung rund um die Berufswahl von Jugendlichen an. Zielgruppe: Die Eltern, die ihre Sprösslinge bei der Suche nach der richtigen Ausbildung maßgeblich unterstützen können.

Die Berufsberatung der Arbeitsagentur ist an dem Nachmittag zwei Stunden per Video-Chatprogramm Teams ansprechbar und gibt Tipps für Eltern, wie diese ihren Kinder bei der Berufswahl maßgeblich helfen können. Mit im Boot ist laut Agentur auch die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) sowie die Handwerkskammer der Pfalz (HWK).

Eine der größten Herausforderungen für Eltern in Sachen Berufswahl der eigenen Kinder ist es laut Agentur, die richtige Balance zu finden. „Es ist auf jeden Fall wichtig, den Jugendlichen als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen und sie auch ganz konkret zu unterstützen“, teilt die Agentur mit und nennt ganz konkret die Hilfe beim Erstellen einer Bewerbungsmappe. Auf keinen Fall aber dürfe den jungen Leuten alle Verantwortung abgenommen werden. „Denn gerade beim Eintritt in den Beruf kommt es darauf an, dass sie eigenständig und selbstbewusst agieren können“, so die Berater.

Deshalb hat die Agentur den digitalen Elternabend organisiert und dabei acht Schwerpunkte gesetzt, die sich in digitalen Themenräumen widerspiegeln. Die Themen sind: „Kinder bei der Berufswahl unterstützen, aber wie? Im Gespräch mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit“, ein Überblick über die noch offene Ausbildungsstellen, das Thema Duales Studium, Hochschule oder Universität sowie die Fragestellung, wenn der angestrebte Schulabschluss derzeit noch auf der Kippe steht. Außerdem geht es um Möglichkeiten, nach der Berufsreife oder der Mittleren Reife weiter zur Schule zu gehen sowie die Möglichkeiten von Praktika oder Freiwilligendienst. Außerdem bieten auch IHK und HWK Pfalz jeweils einen Chatraum an.

Die Agentur für Arbeit empfiehlt, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. „Zwei Jahre vor dem Schulabschluss sollten erste Informationen eingeholt werden. Dann bleibt ausreichend Zeit, um Interessen und Talente noch genauer auszuloten und mit dem einen oder anderen Praktikum in den Alltag verschiedener Berufe hinein zu schnuppern“, so die Berufsberater.

Wichtiger als der konkrete Berufswunsch sei ohnehin das Aufspüren von Talenten. „In welchen Berufen die sich optimal verwirklichen lassen, wird sich später zeigen.“ Die Berufsberater empfehlen zudem einen gemeinsamen Besuch der Berufsberatung oder das Stöbern in den Internetportalen der Agentur für Arbeit.