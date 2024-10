Beim Eindecken des Daches einer Lagerhalle ist ein Arbeiter am Dienstagnachmittag in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, bewegte er sich ohne Sicherung rückwärts auf einem Stahlträger. Dabei stolperte er ohne Fremdeinwirkung und stürzte aus einer Höhe von sieben bis acht Metern ab. Er verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht.