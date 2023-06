Der junge Kaiserslauterer Künstler Erik Iselborn hat eine seiner ersten Ausstellungen im Lauterer AmWebEnd. Und diese Schau namens „Einheit und Zweifel“ erweist sich als recht vielfältig, wie man bei der Eröffnung am vergangenen Donnerstag erfahren konnte. Auch bei der Langen Nacht der Kultur am Samstag, 17. Juni, sind Arbeiten von ihm zu sehen.

Erik Iselborn ist neben Karin Maria Haases, Katharina Hamp und Susanne Freiler-Höllingers einer der Kunstschaffenden, die zur Zeit im sogenannten Stadtatelier im Wadgasserhof residieren, das erstmals Ende April bezogen wurde. In der Langen Nacht der Kultur ist das Atelier im Obergeschoss des Wadgasserhof ab 19 Uhr geöffnet. Besucher können sich die bisher entstandenen Werke anschauen und mit den Künstlern in direkten Austausch treten.

Wildes und Bewegtes

Im AmWebEnd präsentiert Iselborn einen Teil seiner Arbeiten. Dass er ein talentierter Zeichner ist, zeigt sich etwa in seinem Bild „Seile“. Dieses zeigt einen Artisten oder eine Marionette in Bewegung und stellt einen ansprechenden Akt dar. Spannend mit gelungenen Proportionen und Verkürzungen. Weitere Werke des 2005 geborenen Schülers reichen ins Abstrakte. Unter Titeln wie „Sturm“ oder „Teich“ und den bestimmenden Farben Grün, Grau oder Schwarz in verschiedenen Schattierungen wird es dabei recht wild. Farben und Formen überschlagen, vermischen und überlagern sich. Heraus kommen dabei recht anrührende und bewegende Bilder. Unter dem Titel „Wärme“ zeigt Iselborn ein Werk, das an wüstenhafte Dünenstrukturen erinnert und ebenso durchaus bewegend ist. Weitere Arbeiten des jungen Mannes kurz vor dem Abitur sind teils figürlich oder halbfigürlich und nur wenige sind etwa in strahlendem Blau stark farbig.

Man merkt beim Betrachten der Ausstellung, dass Erik Iselborn noch auf der Suche nach seinem bestimmenden Stil ist. Vielerlei Ansätze sind zu erkennen, manche müssen noch stärker erarbeitet werden. Deutlich wird jedenfalls, dass der Künstler ein Talent zum Zeichnen hat. Vielleicht sollte er weiter auf die Suche gehen. Jedenfalls ist seine Leistung bisher beachtlich und die Ausstellung ist sehenswert.

Info

Die Ausstellung im AmWebEnd ist donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 22. Juni, ab 20 Uhr tritt das dänische Alternativ Americana Blues-Duo Bechmann Sidenius auf.