Die Bauarbeiten in der neuen Stadtmitte von Kaiserslautern sind einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nun kann vom „K in Lautern“ aus wieder in die Schneiderstraße eingefahren werden, die Burgstraße ist zum Teil neu asphaltiert. Seit Anfang der Woche rollt der Verkehr wieder zwischen Maxstraße und Kaiserpfalz. Auch der „Durchstich“, also die kurze Verlängerung der Schneiderstraße östlich der Stadtplatane, ist nun wieder befahrbar. Vom Altenhof aus geht es wieder durch die Schneiderstraße in die Stadtmitte. In der Konsequenz ist die Eisenbahnstraße ab der Karl-Marx-Straße wieder zur Einbahnstraße geworden, nur Busse dürfen in Richtung Stadtmitte verkehren, mit neuem Halt Ecke Markstraße stadteinwärts. Die Arbeiten in der Burgstraße wurden dazu genutzt, Vorkehrungen für die Erlebbarmachung der Lauter zu treffen.

