Licht am Ende des Tunnels? Noch nicht. Die Bauarbeiten in der neuen Stadtmitte sind zwar einen wichtigen Schritt vorangekommen. Nun kann vom „K in Lautern“ aus wieder in die Schneiderstraße eingefahren werden, die Burgstraße ist zum Teil neu asphaltiert. Aber bis alles fertig ist, wird es noch dauern.

Wo sich einst die Bushaltestellen unterhalb vom Rathaus befanden, sieht es aus wie in einer Vulkanlandschaft. Steine, Geröll, Sand, da geht gar nichts mehr. Ein paar Meter weiter, wo einst