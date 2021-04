In Sachen Ausgestaltung und Nutzung der Friedenskapelle kommt Bewegung. Es war so etwas wie ein erster Spatenstich, zu dem sich am Freitag Beigeordneter Peter Kiefer, Udo Holzmann, Referatsleiter Gebäudewirtschaft, und Karin Kolb, die Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung, in dem aus dem Jahr 1832 stammenden und ursprünglich als Leichenhalle genutzten Gebäude einfanden.

Dort haben im rechten Flügel des im klassizistischen Stil errichteten Gebäudes Ecke Friedenstraße und Alter Friedhof Anfang Juni die Arbeiten für eine spätere Nutzung des Gebäudes als soziokulturelle Begegnungsstätte begonnen. Kiefer erinnerte daran, dass die Räume in den 1930er Jahren den Nazis als Ehrenhalle zum Gedenken an Gefallene des Ersten Weltkriegs und später für kirchliche Zwecke gedient hätten. In der zurückliegenden Zeit nutzte die Volkshochschule das Gebäude als Bildungs- und Begegnungsstätte.

Parallel dazu engagierte sich der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung seit 2014, die Friedenskapelle als historisches Gebäude mit Leben zu füllen und sie den Kaiserslauterer Bürgern frei zugänglich zu machen. Zur Renovierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wurden 85.000 Euro veranschlagt. Diesen Betrag habe der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung mit großem Engagement zusammengetragen und der Stadt zur Verfügung gestellt, würdigte Kiefer.

2019 habe man festgestellt, dass sich die Baukosten auf voraussichtlich 120.000 Euro belaufen. Der Stadtrat habe nicht nur das Engagement des Vereins für Baukultur gelobt, er habe auch die zusätzlichen Mittel für die Renovierung des Gebäudes außerplanmäßig bereitgestellt, hob Kiefer hervor.

Die Sanierung umfasst fünf Bauabschnitte: Vorgesehen ist ein Ausgaberaum für den Verkauf von Getränken und Snacks bei Veranstaltungen, ein Umkleideraum, eine neue Toilettenanlage und eine neue Grundbeleuchtung. Künftig genutzt werden soll das Gebäude, das 80 Personen Platz bietet, für Vorträge, Konzerte, Schulungen und Feiern.

Eine Inschrift, die bei Abbrucharbeiten an der Innenseite der Ostwand des Gebäudes gefunden wurde und Grund für eine Umplanung sei, verzögere die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts bis Anfang Oktober, so Kiefer. Ausdrücklich würdigte der Baudezernent die Verdienste des Vereins für Baukultur um die künftige Nutzung der Friedenskapelle.

Kolb zeigte sich sehr zufrieden mit der jetzt begonnenen Arbeit. Sie erinnerte daran, dass es zwei Kaiserslauterer Familien gewesen seien, die mit einer Spende von jeweils 40.000 Euro zum Gelingen der Renovierung beigetragen haben. Mit den jetzt angelaufenen Maßnahmen zur Erhaltung und der künftigen Nutzung der Friedenskapelle als soziokulturelle Begegnungsstätte zeigte sich Kolb sehr zufrieden.