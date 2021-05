Im Dansenberger Wald sorgen ab nächster Woche forstliche Maßnahmen für vorübergehende Sperrungen frequentierter Wege. Auch die Forststraße zur Roten Hohl wird einige Tage betroffen sein. Was die Gründe dafür sind.

Bei den Maßnahmen geht es laut Ute Fenkner-Gies, der Leiterin des Forstamts Kaiserslautern, zum einen um die Verkehrssicherung. „Wir haben leider einige Buchen mit Wipfeldürre, die entnommen werden müssen“, deutet Fenkner-Gies auf den Trockenstress der jüngsten Jahre, der bei den Buchen im Dansenberger Wald das vorzeitige Sterben in Gang gesetzt hat.

Zu übersehen ist das selbst für Laien nicht. Bei den durchweg älteren Buchen sind die oberen Äste bereits komplett abgestorben, während die unteren noch weiter vegetieren. Der Baum stirbt vor sich hin, hat dabei aber keinerlei gesicherte Standfestigkeit mehr. Keiner kann sagen, wann er fällt oder bricht. Wipfeldürre ist deshalb einer der vom Landesforsten verordneten Sicherheitsgründe, bei der die umgehende Entnahme des gesamten Baumes zu erfolgen hat.

An den im Dansenberger Wald stark von Joggern, Radlern, Spaziergängern oder Gassigehern genutzten Wegen ist als weitere Verkehrssicherungsmaßnahme die Entnahme einzelner angebrochener oder hängender Baumäste vorgesehen. Außerdem will der Forst mit einem Hieb mehr Licht in die an einigen Stellen vorhandene Naturverjüngung bringen. „Der junge Wald stirbt uns sonst ab“, erläutert die Forstamtschefin, dass die Wintermaßnahmen 2020/21 auch der Zukunft eines gut aufgestellten Waldes gelten.

Reifes Holz wird geerntet

Natürlich wird neben der Verkehrssicherung und der Unterstützung der Naturverjüngung auch reifes Holz geerntet werden. Seit dem Zusammenbruch eines weiten Teiles des Holzmarktes, vor allem für Fichtenholz, sieht sich auch das Forstamt Kaiserslautern gezwungen, immer mal wieder Holz bis China zu verkaufen. Das sei ökologisch absolut unsinnig. Sagt Fenkner-Gies und ist deshalb mehr als froh, dass ein guter Teil, der nun im Dansenberger Wald anstehenden Holzernte, ins Sägewerk nach Lambsborn geht. „Vor allem die Kiefer ist lokal gut nachgefragt“, freut sich die Forstamtschefin über den doch sehr kurzen Absatzweg. Ein Teil der Buchenernte steht zudem bei entsprechender Nachfrage für Brennholz zur Verfügung.

Das vom Forst beauftragte Unternehmen beginnt nächste Woche mit den Maßnahmen. Ein Ende ist laut Forstamt noch vor Weihnachten geplant. Die Arbeiten finden hinterm Dansenberger Friedhof rechts und links der Mautstraße Richtung Rote Hohl statt. Wann genau welcher Waldweg gesperrt sein wird, darauf wird das Forstamt mit erläuternden Aushängen vor Ort hinweisen.

Die konkrete Sperrung der Mautstraße zwischen Dansenberg und der Roten Hohl wird laut Fenkner-Gies rechtzeitig angekündigt. Sie soll aber auf jeden Fall noch im November erfolgen. Im Gegensatz zu den Waldwegen, die unter Umständen über einen längeren Zeitraum gesperrt werden müssen, soll die Forststraße, die normalerweise mit Berechtigungsschein befahren werden darf, nur für einige wenige Tage komplett dicht sein.