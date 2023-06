Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt seit März 2022 die Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn in beiden Fahrtrichtungen erneuern. Der erste Bauabschnitt Richtung Mannheim ist seit Mai fertig. Am Mittwoch beginnt zwischen der AS Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Ost der zweite Bauabschnitt in Richtung Saarbrücken. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, werden zunächst zwei Nothaltebuchten am Fahrbahnrand in Richtung Mannheim gebaut. Der Verkehr werde voraussichtlich für drei Tage seitlich an den Tagesbaustellen vorbeigeführt.

Im Anschluss wird eine neue Baustellenverkehrsführung eingerichtet: In Fahrtrichtung Mannheim wie auch nach Saarbrücken werden jeweils zwei verengt geführte Fahrstreifen je Fahrtrichtung an den rechten Fahrbahnrand verschoben, um zwei Mittelstreifenüberfahrten einzurichten. Diese sind notwendig, um den Verkehr anschließend ganz auf die Richtungsfahrbahn Mannheim umlegen zu können. Das Baufeld im drei Kilometer langen Sanierungsabschnitt soll frei gehalten werden.

Weiter sollen auf der Richtungsfahrbahn Mannheim für die gesamte Dauer des zweiten Bauabschnittes je zwei verengte Fahrspuren in Richtung Saarbrücken und in Richtung Mannheim geführt werden. Bei den anschließenden Arbeiten werden die Asphaltschichten sowie die Entwässerungseinrichtungen erneuert. Gute Witterung vorausgesetzt, sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts bis Ende 2023 abgeschlossen werden.