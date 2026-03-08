Kaiserslautern Arbeiten an Kaiserslauterer Fahrradstraße sorgen für Vollsperrungen

Bauliche Umgestaltungen rund um die Bismarckstraße zu einer Fahrradstraße wurden bereits im November 2025 vorgenommen.
Nach der Winterpause werden am Montag, 16. März, die Arbeiten zur Einrichtung einer Fahrradstraße in der Park- und der Augustastraße wieder aufgenommen. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits mehrere Baustellen in der Bismarckstraße und der Augustastraße gab, sollen nun in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe der Kreuzung mit der Parkstraße zwei barrierefreie Querungshilfen eingerichtet werden. Dazu muss die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen der Logenstraße und der Kreuzung Beethovenstraße für etwa drei Wochen vollgesperrt werden. Anschließend wird die Asphaltdecke der Fahrbahn zwischen der Logen- und der Pirmasenser Straße erneuert. Hierzu ist dann eine Woche lang die Vollsperrung des gesamten Streckenabschnitts erforderlich. Eine Umleitung über die Richard-Wagner-Straße beziehungsweise die Eisenbahnstraße wird für die Dauer der Bauarbeiten eingerichtet. In der Park- und der Beethovenstraße werden die Einbahnregelungen aufgehoben, damit allen Anliegern die Zufahrt zu ihren Anwesen ermöglicht werden kann.

