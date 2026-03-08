Nach der Winterpause werden am Montag, 16. März, die Arbeiten zur Einrichtung einer Fahrradstraße in der Park- und der Augustastraße wieder aufgenommen. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits mehrere Baustellen in der Bismarckstraße und der Augustastraße gab, sollen nun in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe der Kreuzung mit der Parkstraße zwei barrierefreie Querungshilfen eingerichtet werden. Dazu muss die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen der Logenstraße und der Kreuzung Beethovenstraße für etwa drei Wochen vollgesperrt werden. Anschließend wird die Asphaltdecke der Fahrbahn zwischen der Logen- und der Pirmasenser Straße erneuert. Hierzu ist dann eine Woche lang die Vollsperrung des gesamten Streckenabschnitts erforderlich. Eine Umleitung über die Richard-Wagner-Straße beziehungsweise die Eisenbahnstraße wird für die Dauer der Bauarbeiten eingerichtet. In der Park- und der Beethovenstraße werden die Einbahnregelungen aufgehoben, damit allen Anliegern die Zufahrt zu ihren Anwesen ermöglicht werden kann.