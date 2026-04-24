Ab Montag, 27. April, ist der Benzinoring in Kaiserslautern wegen Arbeiten am Fernwärmenetz gesperrt. Davon ist auch der Busverkehr betroffen.

Wie die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) auf Nachfrage mitteilen, wird auf Höhe der Hausnummer 22 ein Fernwärmehausanschluss hergestellt. Aufgrund der Situation vor Ort könne nur unter Vollsperrung gearbeitet werden. Es werde aber sichergestellt, dass Anwohner jederzeit ihre Häuser erreichen können. Die Arbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern, konkretisieren die SWK, kurzfristige Verzögerungen aufgrund von Störungen oder Witterungseinflüssen seien aber nicht auszuschließen. Mit größeren Verkehrsbehinderungen durch die Sperrung rechnen die Stadtwerke derweil nicht. Allerdings haben die Arbeiten Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Fahrten der Linie 104 werden in beide Richtungen über die Ludwigstraße umgeleitet. Die Haltestellen Benzinoring, Pfalzgalerie, Hackstraße und Zeppelinplatz entfallen daher in beiden Richtungen, so die SWK.