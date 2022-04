Von Mittwoch bis voraussichtlich Freitag, 20. bis 22. April, ist die Einfahrt Spittelstraße an der Ecke Stiftsplatz wegen Unterhaltungsarbeiten am Straßenbelag einspurig gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Aufgrund der Arbeiten sei auch die Nutzung des Fußgängerüberwegs nicht möglich. Verkehrsteilnehmer können während der Baumaßnahme über die Bismarckstraße oder die Eisenbahnstraße in die Karl-Marx-Straße und weiter in Richtung Stiftsplatz fahren. Die Zufahrt in die Tiefgarage Stiftsplatz am SAKS-Hotel bleibt während der Bauarbeiten geschlossen. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage sei möglich, heißt es aus dem Rathaus. Als alternative Parkmöglichkeiten stehen zentrumsnah die Parkhäuser am Pfalztheater und in der Altstadt zur Verfügung. Die Stadtbildpflege bittet an der Baustelle um eine angepasste Fahrweise.