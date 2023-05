Zwei Aufträge hat der Verbandsgemeinderat fürs Kanalwerk vergeben. Im Zuge des Ausbaus der Trift- und der Wiesenstraße in Kottweiler-Schwanden wird das Kanalwerk alle Revisionsschachtabdeckungen erneuern sowie diverse Nebenarbeiten an den Schächten durchführen lassen. Hierfür fallen Kosten von 15.110 Euro an. Für die Mitarbeiter des Kanalwerks wird zudem eine neue Software angeschafft, die diese bei der Unterweisung in puncto Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie dem Umgang mit Gefahrstoffen nutzen können.