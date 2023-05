Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So zäh der Verkehr rundum auch gekrochen sein mag, so zügig ging’s auf der Autobahn voran. Merklich früher als erwartet, sind am Sonntag auf der A 6 beim Einsiedlerhof die Arbeiten an der künftigen Brücke fertig geworden. Statt am Montagmorgen, durften die Ersten am Sonntag um 17.09 Uhr zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein Gas geben.

„Vielen Dank, Männer“, gute Arbeit: Gegen 18 Uhr am Samstagabend schickte Tobias Uhl seine Leute mit einem Lob in den Feierabend. Das konnte der Oberbauleiter bei der Baufirma