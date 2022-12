Die Niederlassung West der Autobahn GmbH saniert aktuell den Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen (AS) Kaiserslautern-West und Enkenbach Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim. Der Streckenabschnitt soll – entsprechende Witterung vorausgesetzt – nach derzeitiger Planung Ende Februar 2023 wieder frei befahrbar sein, teilt die Autobahn GmbH mit. Ursprünglich war geplant, die Fahrbahnerneuerung im genannten Streckenabschnitt bis zum Jahresende abzuschließen. Aufgrund von umfangreicheren Erdbauarbeiten, die wesentlich mehr Zeit als geplant beansprucht hätten, und der aktuellen Wetterlage ließen sich die Arbeiten in diesem Jahr nicht mehr fertigstellen. Die Bauarbeiten sollen nun bis Ende Februar 2023 abgeschlossen sein.