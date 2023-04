Geländemodellierungen sind auf dem Spielplatz an der Mehrzweckhalle notwendig. Dafür hat der Ortsgemeinderat am Dienstag grünes Licht gegeben und das benötigte Geld bereitgestellt. Die Montage der Spielgeräte sowie die Geländearbeiten sind bereits durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf 12.335 Euro. Hinzu kommen noch Kosten in Höhe von 1000 Euro für den Fallschutz, der in Eigenleistung eingebracht wird, erläuterte Ortsbürgermeister Uwe Vatter (FWG). Die unter der Maßnahme „Spielplatz an der Mehrzweckhalle“ bereitgestellten Mittel im Haushalt reichten nicht aus. Deshalb wurde beschlossen, 3350 Euro überplanmäßig bereitzustellen.