Ein Rundgang in der DRK-Rettungswache an der Friedrichstraße offenbart: Die Räumlichkeiten sind arg in die Jahre gekommen, Fahrzeuge stehen dicht an dicht, in den Umkleiden mit gelben und orangefarbenen Spinden sieht es aus wie in einem Hallenbad aus den 1960 Jahren. Die Ruheräume haben Zellencharakter.

„Wie wir untergebracht sind, das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Axel Gilcher, Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst Westpfalz GmbH. Vor allem sei es gegen die Vorschriften.