Wegen Arbeiten am Bahnsteig in Bad Münster am Stein werden vom 1. bis 7. Juni mehrere Züge der Linien RB65 sowie RE15 und RE17 abschnittsweise durch Busse ersetzt.

Am 1. Juni fahren ab 21 Uhr Ersatzbusse zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Enkenbach. Am 2. Juni werden, ebenfalls ab 21 Uhr werden Verbindungen zwischen Kaiserslautern und Bingen beziehungsweise Bad Kreuznach auf Busse umgestellt – der Halt in Hochspeyer entfällt.

Am 3. und 4. Juni werden die Züge von 5 bis 20 Uhr zwischen Alsenz und Bad Kreuznach durch Busse ersetzt, ab 21 Uhr fahren erneut Ersatzbusse zwischen Kaiserslautern und Bingen beziehungsweise Bad Kreuznach (ohne Halt in Hochspeyer). Am 7. Juni werden die Züge zwischen Alsenz und Enkenbach von 8 bis 23 Uhr durch Busse ersetzt. Die DB Regio empfiehlt, die Fahrplandaten tagesaktuell in der DB-Navigator-App oder unter www.bahn.de zu prüfen und mehr Reisezeit einzuplanen.