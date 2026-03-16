Ins Büro geht nur, wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, die KI lernt neue Mitarbeiter an: Wird das die Arbeitswelt der Zukunft? Kaiserslauterer Forscher kennen die Antwort.

Wenn man den Ausführungen von Tino Baudach und Vanessa Kubek vom Institut für Technologie und Arbeit (ITA) lauscht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass viele Arbeitsplätze der Zukunft so aussehen werden. „Wir betrachten die Zukunft der Arbeit einmal unter den demografischen Herausforderungen, aber auch unter dem technologischen Wandel“, erzählt Baudach, wie Kubek Teil des ITA-Vorstands.

Und da sei klar: Ohne Veränderung werde die Arbeitswelt nicht bleiben – allein schon, weil der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zum Neudenken veranlasse: „Wie führe ich, wenn ein KI-Assistent Teil eines gemischten Teams wird? Welche Weiterbildungen im Bereich Digitalisierung sind notwendig?“, nennt Baudach Beispiele. Doch Arbeitsplätze wandeln sich auch darüber hinaus, weil unter anderem flexiblere Arbeitszeitmodelle gefragt seien und aufgrund demografischer Veränderungen mehr Flexibilität und Toleranz gefordert seien.

Um es konkret zu machen: Da ist die Pflegebranche. Mobiles Arbeiten kommt dort – mit den alten und kranken Menschen – nicht in Frage. Neue Führungsstile oder der Einsatz von Technik können dennoch notwendig werden: Beim „Diversity Management“ beispielsweise, erklärt Kubek. Dahinter steht die Frage: Wie lassen sich ausländische Fachkräfte in ein Team integrieren, sodass sie dort, aber auch im Alltag, Fuß fassen? Dabei gehe es zum Beispiel darum, wie sich die Einarbeitung bei entsprechendem Sprachdefizit organisieren lässt, welche Kommunikationsstile hilfreich sind oder ob eine KI Dokumentationspflichten übernehmen kann, wenn Mitarbeiter noch nicht gut genug Deutsch können, erklärt Kubek. Damit beschäftigen sich die Forscher am ITA seit vergangenen Dezember in einem vom Bund geförderten Projekt zusammen mit der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz (PAW) und ihren Pflegeeinrichtungen. Brasilianische Pflegefachkräfte und junge Menschen aus Tunesien seien gezielt angeworben worden. Nun gehe es um ihre Integration in den Arbeitsalltag, berichtete Kubek dem lokalen Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves (SPD). Er informierte sich am ITA außerdem über Zukunftsthemen der Arbeit wie den Einsatz von KI und damit verbundenen Restriktionen in der Praxis eines Forschungsinstituts.

Drei Millionen Euro Umsatz im Jahr

Mit Forschungsprojekten und Beratung generiert das ITA einen Jahresumsatz in Höhe von drei Millionen Euro. Etwa 40 Projekte werden von den etwas mehr als 35 Mitarbeitern – in großen Teilen Sozialwissenschaftler, Psychologen und Ingenieure – pro Jahr bearbeitet. Das Institut für Technologie und Arbeit entstand 1995 als An-Institut der Universität Kaiserslautern. Es ist rechtlich und wirtschaftlich als eingetragener Verein zwar unabhängig, aber eng mit der RPTU durch Forschung und Lehre verbunden.

„Unser Fokus ist es, Arbeit gut zu gestalten“, sagt Tino Baudach über die Zielsetzung der Beratung und Forschung des ITA. Dabei seien Führung, Arbeitsgestaltung und Digitalisierung aktuell die drei großen Themenfelder. Dazu komme ein viertes: Nachhaltigkeit und die Verbindung von KI mit ökologischen Themen: „Wir sehen aber eine gewisse Müdigkeit bei den Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, so Kubek. Zu den Kunden und Projektpartnern zählen insbesondere Unternehmen aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, aber auch aus der Produktion, dem Bausektor und dem Handwerk, die meisten Mittelständler.

Am Institut ist Flexibilität Trumpf

Und wie arbeiten die etwa 35 Mitarbeiter beim ITA selbst? Vor allem unterschiedlich, sagt Kubek. „Ich bin stolz darauf, dass es bei uns auch schon vor Corona mobiles Arbeiten gab. Wir haben dazu eine Dienstvereinbarung“, Regeln seien wichtig. Fast alle nutzen die Möglichkeit, nur zwei Mitarbeiter seien generell vor Ort. Andere leben und arbeiten von Berlin oder Bayern aus, sind nur zu bestimmten Veranstaltungen in Kaiserslautern. Die meisten aber buchen ihre Arbeitsplätze in den Räumen in der Eisenbahnstraße nach Bedarf – für eine Besprechung mit einem Kunden, Teammeetings oder für einen Online-Vortrag, bei dem eine stabile Internetverbindung benötigt wird. „Wir haben in den letzten Jahren sechs, sieben Kollegen für uns gewonnen, die wir sicher nicht bekommen hätten, wenn wir diese Möglichkeiten nicht bieten würden“, sagt Baudach.

Er und seine Kollegin gehen anhand verschiedener Forschungsergebnisse davon aus, dass dies auch für andere Unternehmen zentral werden wird: „Ohne flexible Arbeitszeitmodelle wird es bei der Suche nach Fachkräften für die Unternehmen in Zukunft nicht funktionieren“, ist Baudach überzeugt. Kubek räumt mit einem verbreiteten Irrglauben zum Thema Homeoffice auf: „Das ganze Thema mobiles Arbeiten muss gut begleitet sein. Es braucht dafür Regelungen. Für uns, aber auch für die Unternehmen, die wir beraten, ist klar: Wenn wir über Flexibilisierung sprechen, ist Arbeitszeit Zeit zum Arbeiten und nicht für die Kinderbetreuung. Es geht darum, das Private und die Arbeit besser zu koordinieren, aber die Zeiten selbst sind klar zugeordnet“, verdeutlicht Kubek.