Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Krise: Die Corona-Krise hinterlässt auch in der Rechtsprechung ihre Spuren. Schon mit Beginn des Lockdowns musste das Justizzentrum am Lauterer Hauptbahnhof seine Arbeit neu organisieren. Und auch nach dem Ende der Beschränkungen wird der Arbeitsalltag von Richtern, Staatsanwälten und Rechtspflegern nicht mehr so sein wie zuvor.

Wenn man so will, ist Markus Gietzen der Chef eines mittelständischen Unternehmens. „Bei uns arbeiten rund 300 Menschen an den drei Standorten in Kaiserslautern, Kusel und Rockenhausen“,