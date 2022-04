Natürlich haben alle Leserinnen und Leser unseren Aprilscherz „Wasser für den Gelterswoog“ auch als solchen verstanden – wie zahlreiche Rückmeldungen zeigten.

Drei Leser sind sogar extra zum Strandbad gekommen, um vor Ort ein Zeichen zu setzen. „Uns ist der See wichtig“, waren sich Albert und Lennard Horn aus Mittelbrunn und Christine Glaser aus Dansenberg einig. Sie hatten dem RHEINPFALZ-Scherz-Aufruf entsprechend Wasser dabei: Lennard eine Flasche mit „Aprilwasser“ – laut selbstgefertigtem Etikett – und Glaser eine Gießkanne mit „echt Dansenberger Regenwasser“. Schließlich solle ja kein Trinkwasser in den See geleitet werden.

Auf dem neuen Steg gossen sie dann ihre Wasserspende in den See. Strandbad-Pächter Boris Zeller freute sich über das Engagement und lobte: „Da hat man gerade gesehen, dass der Pegel ein bisschen nach oben gegangen ist.“ Als kleines Dankeschön gab’s vom Pächter einen Gutschein für freien Eintritt im Sommer mit Getränk, Pizza und Minigolfspiel aufs Haus. Ernst wurde es dann aber doch noch: Albert Horn kritisierte, dass Kinder derzeit von der Politik vergessen würden und zu viel Geld in andere Bereiche fließe. Deshalb appellierte er an die Kommunalpolitik, „diesen wunderschönen See als bezahlbares Ausflugsziel für Familien zu erhalten“.