Vielleicht ist es nicht übertrieben, die am Pfingstmontag zu Ende gegangenen Tennis-Pfalzmeisterschaften als die wichtigsten in der langen Geschichte dieses Turniers zu bezeichnen. Markierten sie doch einen hoffnungsvollen Neubeginn, nachdem sie in den letzten beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen waren. Doch diese bittere Zeit war vergessen, als vor einer Woche die Titelkämpfe begannen, die ersten Bälle auf den Plätzen des TC Rot-Weiß Kaiserslautern gespielt wurden.

Dass die „pfälzische Tennisfamilie“ sich heuer wieder ein Stelldichein bei Rot-Weiß gab, der traditionellen Spielstätte der Pfalzmeisterschaften, war in besonderem Maße das Verdienst von Thomas Knieriemen. Der hauptamtliche Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz sorgte mit seinem trotz der langen Matchpause noch immer gut eingespielten Helferteam für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Und das tat er wie immer mit großer Freude, die noch gesteigert wurde, als ihm eine Zuschauerin sagte, sie sei froh, „dass die Pfalzmeisterschaften endlich wieder stattfinden“. Das habe ihm gutgetan, sagt Knieriemen, für den die Meisterschaften ein Heimspiel sind.

Auch atmosphärisch eine starke Aufführung

Seit frühster Jugend ist der Lauterer mit dem TC RW verbunden. „Mit zehn Jahren habe ich dort mit dem Tennisspielen begonnen“, erzählt Knieriemen, der mittlerweile dem Teenageralter entwachsen und 63 Jahre alt ist, die man ihm aber nicht ansieht. Das gilt auch für die Pfalzmeisterschaften, die ihre 90. Ausgabe erlebten, aber trotz dieses hohen Alters jung geblieben sind. Seniorentennis stand an den vier Turniertagen nicht auf dem Programm. In den Konkurrenzen der Herren und Damen wurde gutes und kämpferisches Tennis geboten. Wobei das Sportliche nicht allein den Reiz dieser Meisterschaften ausmachte. Sie waren auch atmosphärisch wieder eine starke Aufführung. So achtete Knieriemen wieder auf die feinen Unterschiede im Vergleich mit anderen Landesmeisterschaften.

Gut gefüllte Ränge

In gewisser Weise ist er der Zeremonienmeister dieses Turniers, das seinen Hauptakt am Pfingstmontag mit den Endspielen präsentierte. Vor gut gefüllten Rängen wurde auf dem Centrecourt um die Titel gespielt. Und als der letzte Matchball verwandelt war, gab es viel Applaus. Auch für Thomas Knieriemen, der auch im kommenden Jahr wieder Regie bei den Pfalzmeisterschaften führen will.