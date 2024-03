Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie soll es auf dem Campus der Uni in Kaiserslautern weitergehen? Wie in der Forschungslandschaft in der Stadt allgemein? Welche Rolle kann die Verwaltung spielen? Darum geht es in der Wochenend-Kolumne.

Seit mehr als 50 Jahren gibt es nun die Uni in Kaiserslautern. Über die Jahre gab es immer mal wieder Namenswechsel, zuletzt den von der Technischen Universität (TU) zur Rheinland-Pfälzischen Technischen