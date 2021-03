Das Zusammenwirken von Mensch und Tier ist nicht immer unproblematisch. Zu viele freilaufende Hunde im Wild- und Volkspark sowie deren Hinterlassenschaften auf Gehwegen beklagt Leserin Stephanie Dohmen. Auch das Füttern der Schwäne im Volkspark beobachtet sie immer wieder mit Besorgnis.

„Im Wildpark stehen die freilaufenden Hunde bellend am Zaun und verschrecken die Wildtiere“, schildert Dohmen ihre Beobachtung. Auch im Volkspark sehe sie immer wieder freilaufende Hunde, die zur Gefahr für die Schwäne werden können.

Eine andere Gefahr für die Wasservögel seien die Menschen, die die Tiere trotz Hinweisschildern füttern. „Und wenn man jene darauf anspricht, stößt man oft noch auf völliges Unverständnis.“ Mehr Kontrollen könnten hier wohl nur für Abhilfe sorgen, meint sie.

Abschließend appelliert sie an die Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere zu entsorgen. „Vor der Beilsteinschule liegen die immer wieder auf dem Gehweg. Und wenn ich mit meinen Schülern zurück im Klassenzimmer bin, ist das oft keine Freude“, erzählt die Lehrerin.

Auch die Stadtverwaltung kann sich zu den freilaufenden Hunden nur dem Appell anschließen. „Grundsätzlich sind Hunde innerhalb bebauter Ortslagen anzuleinen, außerhalb sind sie umgehend anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern“, informiert Stadtsprecher Matthias Thomas.

Das Schwänefüttern sei nur in den Naturschutzgebieten Vogelwoog-Schmalzwoog und Gelterswoog ausdrücklich verboten. „Mit Schildern weisen wir aber auch an anderen Gewässern darauf hin, welche Gefahren das Füttern für die Tiere und das Gewässer birgt.“ Das ständige Überangebot durch Brot- und Backwaren sorge nicht nur für eine Überpopulation, es greife auch in die natürlichen Prozesse der Auslese unter den Tieren ein und schädige so das Gewässer. „Mit der ungesunden Ernährung werden die Vögel anfälliger für Parasitenbefall und Krankheiten.“ Außerdem sorge der erhöhte Nährstoffeintrag für die Verunreinigung des Gewässers. „Im schlimmsten Fall droht es umzukippen, was wiederum gesundheitliche Gefahren für die Tiere wie die Öffentlichkeit nach sich zieht.“

Kontrollen finden laut Stadtverwaltung statt, „allerdings aktuell nicht in dem Umfang, wie es noch vor der Pandemie möglich war“.

Ein Fütterungsverbot für Wasservögel außerhalb von Naturschutzgebieten „ist rechtlich im Bereich des Möglichen“. Dazu müsste durch die Ordnungsbehörde die städtische Gefahrenabwehrverordnung geändert werden, was der Zustimmung des Stadtrates und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ADD bedürfte. „Wir beobachten die Situation sehr genau und werden bei Bedarf die notwendigen Schritte für ein Verbot einleiten“, bekräftigt Thomas.